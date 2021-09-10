Xi ve Biden Yedi Ay Sonra İlk Görüşmeyi Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, yedi aydır ilk görüşmelerinde Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile yaklaşık 90 dakika görüştü.

Beyaz Saray ve Çin devlet medyası tarafından yayınlanan açıklamalara göre, iki devlet başkanı “samimi, derinlemesine ve geniş stratejik iletişim kurdu” ve “rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlama” gereğini tartıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bay Biden ve Bay Xi'nin "çıkarlarının birleştiği" ve "çıkarların, değerlerin ve bakış açısının ayrıldığı" alan hakkında konuştukları "geniş bir stratejik tartışma" yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, "Her iki konuya da açık ve net bir şekilde dahil olmayı kabul ettiler" denildi ve bu tartışmanın "ABD ile ÇHC arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmeye yönelik ABD'nin devam eden çabalarının bir parçası olduğunu" ekledi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint-Pasifik ve dünyadaki barış, istikrar ve refah konusundaki kalıcı ilgisinin altını çizdi ve iki lider, rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamak için her iki ülkenin sorumluluğunu tartıştı."

Üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, iki liderin görüşmelerini ekonomik meseleler, iklim değişikliği ve Covid-19 üzerinde yoğunlaştırdığını söyledi.

Çin devlet medyası CCTV'ye göre, Bay Xi ABD başkanına “Bir süredir ABD'nin Çin'e yönelik politikası Çin-ABD ilişkilerinde ciddi zorluklara neden oldu, bu iki halkın temel çıkarları ve tüm ortak çıkarlarla tutarsız” dedi.

Raporda, "Xi, iki ülkeyi birbirlerinin temel endişelerine saygı duymaya ve farklılıklarını düzgün bir şekilde ele almaya çağırdı" dedi.

ABD ile Çin arasındaki bağlar, Donald Trump'ın başkanlığı sırasında keskin bir şekilde bozuldu ve Joe Biden'ın yeni başkanlığı döneminde hiçbir iyileşme belirtisi göstermedi. Biden ve Xi henüz yüz yüze görüşmedi ve ikili ilişkilerindeki gerilimleri vurguladı.

Geçen hafta Çin dışişleri bakanı Wang Yi, ABD'yi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki kötüleşen ilişkilerin iklim değişikliği konusundaki işbirliğini baltalayabileceği konusunda uyardı.

Mart ayının başlarında, Antony Blinken ve Çin'in üst düzey diplomatı Yang Jiechi, Tibet, Hong Kong ve Çin'in batı Sincan bölgesindeki ticaretten insan hakları sorunlarına ve ayrıca koronavirüs pandemisine kadar bir dizi konuda kamuoyu önünde fikir alışverişinde bulundular.

BBC'ye göre, Perşembe günü yapılan telefon görüşmesi, alt düzey Çinli yetkililerin yönetimiyle uygun bir alışverişte bulunma konusundaki isteksizliğinden "sinirlenen" Bay Biden'ın emriyle yapıldı. Bir Beyaz Saray yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, Çinlileri çoğunlukla "ciddi veya somut görüşmelere katılmaya isteksiz" olmakla suçladı, "özellikle ABD-Çin rekabetinin küresel önemi göz önüne alındığında, sorumlu ulusların böyle davrandığına inanmıyoruz" dedi.

Yetkili, bu çıkmaz karşısında, "Başkan Biden, Başkan Xi'ye doğrudan katılmanın önemini anladı" dedi. Bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Bay Biden'ın Çin'in koronavirüs pandemisinin kökenine ilişkin soruşturma da dahil olmak üzere bir dizi konuda işbirliği yapmayı reddetmesi halinde Çin'e karşı misilleme eylemi başlatmayı planlamadığını söyledi. Ancak komünist devlet, soruşturmada işbirliği yapmamak suçlamalarını reddetti.