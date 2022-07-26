Manisa FK'ye Transfer Olan Batuhan Kör Kimdir, Sevgilisi Kim?

Geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor’un Bursaspor’dan alarak kendi kadrosuna kattığı sevilen futbolcu Batuhan Kör şimdi de 1 yıllığına Manisa FK’nın kadrosuna katıldı. Gelecek sezon Manisa FK’da forma giyecek olan Batuhan Kör’ün 2026 sezonuna kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor.

BATUHAN KÖR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Transfer haberi ile birlikte dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör’ün kaç yaşında olduğu, nereli olduğu merak ediliyor. 9 Mart 2001 tarihinde Trabzon'da doğan Batuhan Kör, 21 yaşında ve 1.81 boyundadır. Futbola ilk olarak Bursaspor altyapısında başlayan Kör, 2014-2019 yılları arasında Bursaspor altyapısında yer aldı. Ocak 2020 yılında da Bursaspor’la profesyonel sözleşme imzaladı, 2022 yılına kadar Bursaspor’da devam etti. Bursaspor’dan 2022 yılında Trabzonspor’a transfer oldu. Forvet- Santrafor mevkinde oynayan Kör, yan mevki olarak da sağ ve sol kanatta yer alıyor. Bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyerek çok sayıda taraftarın gözdesi olmayı başardı.

Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2024 yılından 2026 yılına kadar uzatan başarılı golcü, Türkiye U21 Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta 1 gol attı. Batuhan Kör'ün güncel piyasa değeri ise 625 Bin Euro ancak 2021 Haziran ayında en yüksek piyasa değerini yani 850 bin Euro’yu görmüştü.

BATUHAN KÖR SEVGİLİSİ ELİF YILMAZ KİMDİR?

Yakışıklı futbolcu Batuhan Kör’ün sevgilisinin kim olduğu da en çok araştırılan konulardan biridir. Yaz aylarında verdiği samimi pozlarla sıklıkla magazinde yer alan Batuhan Kör ve sevgilisi Elif Yılmaz uzun bir süredir ilişkilerini sürdürüyorlar. Elif Yılmaz ise hem Instagram’da hem de Miss Fashion 2020 güzeli olması sayesinde çok kişi tarafından takip ediliyor. Güzel fiziği ve dikkat çekici tarzıyla dikkatleri üstüne çekiyor.