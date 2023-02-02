15 milyon emekliye müjdeli haber geldi, 17500 TL ödeme yapılacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz yeni nakit kampanyaları duyuruldu. 15 milyon emekli için başlatılan yeni kampanyada nakit ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 17500 TL ödeme yapılacağı haberi verildi. 15 milyon emekli için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 17500 TL, ödemelere hemen aynı gün içinde alabilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan kampanyaya katılacak olan emeklilerin emekli maaşları bankadan üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilirler. Emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredileri daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile birlikte alabilirler.

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emeklilere kredi kampanyası...

Kamu bankaların yapmış olduğu kampanya ile birlikte gündemde kalmaya devam ediyor, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yaptığı yeni emekli kampanyası ile birlikte 17500 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. 3 banka tarafından yapılan açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek.

17500 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen verilmektedir. Sizlerde emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız, acil ihtiyaç kredisi kullanmak için banka şubelerine gitmeden, bankaların mobil uygulamaları ve internet şubelerini kullanarak da oturduğunuz yerden başlatılan bu kredi kampanyasına katılarak, hemen 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

Daha önce hiçbir şekilde bu bankalar üzerinden kredi almayan vatandaşlar, yüksek limitli kredi başvurularında yapabilirler ve ilk defa emekli maaşını bankaya taşıyarak, kredi kullanacak olan kişiler, diğer bankalardaki olan borçlarını kapatan, borç kapatma, kredisini kullanabilirler.