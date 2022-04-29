SGK’dan son dakika erken emeklilik açıklaması geldi, dilekçe vererek emekli olabileceksiniz. Hemen herkes çalıştığı işte emekli olmak ve hayatının geri kalan kısmı ile refah içinde yaşamak ister. Bu nedenle çalışan herkes, erken emekli olmanın yöntemlerini arıyor. Bu yöntemle ile çalışan vatandaşlar erkenden emekliliği elde edebiliyor.

1999 öncesi SGK girişi çok önemli

Toplum arasında genel itibariyle 3600 günden emeklilik şeklinde tanımlanan bu formül, aslında sigortalılık başlangıcının 9 Eylül 1999 öncesine dayanmaktadır. Sigorta girişi bu tarihten önce yapılan vatandaşlar, 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim gün koşulunu yerine getirmeleri durumunda erken emekli olabiliyor.

Doğum borçlanması nedir?

Hamilelik ve doğum süreci ile beraber iş yaşamından uzak kadınlar, isimlerine sigorta primi ödenmeyen bu dönemler açısından geriye dönük bir şekilde prim ödemesi yapmak suretiyle erkenden emekli olabiliyor. Bu uygulamada genel itibariyle her çocuk açısından 2 sene olmak üzere çalışan Kadınlar en çok küçük çocuk için doğum borçlanmasından faydalanabilir.

Yurtdışı borçlanması nedir?

Sigorta başlangıcı Türkiye'de yapılmasına rağmen daha çok çalışma hayatının bir bölümünü yurt dışında geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, ülkeye dönüş yaptıktan sonra yurtdışında çalışmak suretiyle geçirmiş oldukları süre açısından geriye dönük prim ödeyerek erkenden emekli olabiliyor. Bu uygulama ise yurtdışı borçlanması şeklinde adlandırılıyor. Bu avantajdan faydalanmak isteyen vatandaşların virgülü yurtdışında çalıştıkları süreyi belgelemeleri gerekir.