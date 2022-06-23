Futbol, ​​Yemenlilerin Uzun Süren Savaşla Başa Çıkmasına Nasıl Yardımcı Oluyor?

370.000'den fazla insanı öldüren Yemen'deki acımasız çatışmanın ortasında, Yemenliler ülkelerini kasıp kavuran yıkım, şiddet ve insani krizle başa çıkmalarına yardımcı olmak için uzun süredir devam eden futbol sevgisine döndüler.

Farklı köylerde ve şehirlerde düzenlenen resmi olmayan futbol turnuvaları aracılığıyla, Yemenli erkekler ve erkekler, normal bir varoluşun belirsiz bir görüntüsünü denemek ve yaşamak için bir araya geliyorlar.

Kum ve kayalardan başka hiçbir şeyle kaplı derme çatma futbol sahalarında amatör oyuncular, yakın ve uzaklardan gelen yüzlerce seyirciye hünerlerini sergiliyor.

Koltuk yok. 800 ila 1.500 arasında değişen kalabalık, genellikle maçlar boyunca ayakları üzerinde durur, takımlarını ve oyuncularını teşvik etmek için bağırır ve şarkı söyler.

Yemen'de hayatın birçok alanında olduğu gibi, resmi futbol sahnesi de 2014'te patlak veren savaş sonucunda keskin bir şekilde durma noktasına geldi.

Ülkenin uzun vadeli cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in görevden alınmasını izleyen siyasi boşlukta, İran destekli Husi grubu Yemen üzerinde güç aradı, ülkenin başkenti Sanaa'yı ele geçirdi ve sonunda Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümeti ve o zamanki başkanı Abd'yi uzaklaştırdı. -Suudi Arabistan ve diğer bölgesel oyuncuların desteğini alan Rabbu Mansour Hadi.

Çatışmanın patlak vermesinden bu yana 370.000 ölümün yaklaşık yüzde 60'ı, ülkenin altyapısının büyük zarar görmesi nedeniyle açlık, sağlık hizmeti eksikliği ve güvenli olmayan su nedeniyle meydana geldi.

Yaklaşık 25 milyon Yemenli yardıma muhtaç, beş milyonu kıtlık riski altında ve bir milyonu aşkın kişi kolera salgınını etkiledi.

Eldeki korkunç durumla birlikte, birçok Yemenli sadece resmi olmayan turnuvalara katılmakla kalmayıp aynı zamanda sokak futboluna da katılarak teselli için futbola döndü.

Futbol yorumcusu ve El Ahly Taiz futbol takımının eski oyuncusu Sami el-Handhali'ye göre, spor altyapısı ağır yıkımla karşı karşıya kaldı, stadyumlar ve spor merkezleri saldırılara hedef oldu veya askeri üslere dönüştürüldü.

Resmi futbol ligleri geçen yıl Eylül ayında yeniden başlasa da, spor kulüplerini ve sporcuları desteklemek için finansman kıt olmaya devam ediyor, diye ekledi.

“Yemenliler, derme çatma futbol sahalarında kendi etkinliklerini düzenleyerek, seyirciler arasında heyecan uyandırdı ve içinde bulundukları kötü durumla başa çıkmalarına yardımcı oldu ve hem kulüp hem de milli takım tarafından yakalanan yeni yeteneklerin keşfedilmesine yol açtı.