Cep Telefonunda Denizbank Hesabına Giriş Yapan 27.000 TL Alacak...

DenizBank yeni başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında hızlı bir şekilde kredi onayı verecek. Denizbank hesabı olan vatandaşlar için de başlatılan Bu kampanyada 27.000 ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden Denizbank hesabına giriş yaparak ödemelerini hemen alabilecek. 27.000 Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız DenizBank'ın Kredi politikalarına uygun olduğunuz halde başvurunuzu hemen sms ile veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek Kredi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olması emekli olması veya sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması isteniyor.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank Banka hesabı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka mobil uygulaması şifresi alarak hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden tüm işlemlerini yapabilir.

Denizbank banka hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebiliyor onaylanan kredi tutarını hemen aynı gün içinde hesaplarını yatırıyor.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarası yazarak 3280 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere Kredi sonucu hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgiler banka şubesi üzerinden sizlere mesaj olarak gönderilecektir. SMS ile kredi onayı aldıktan sonra banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak isteyen kişiler Denizbank mobil uygulamasına giriş yaparak cep telefonları üzerinden onaylanan tutar hesabına yatırabiliyor.