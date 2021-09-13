Kiev Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın Hayatta Kalmak İçin Askerileşmesi Gerektiğini Söyledi

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, batıya kızgın olduğunu kabul edemeyecek kadar büyük bir diplomat.

Öyle ya da böyle, bazı çileden çıkaran hayal kırıklıklarına ön saflarda tanık oldu: Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Donbas'taki çatışmayı körüklemesi nedeniyle Avrupa uysal “endişe” açıklamaları yaptığında bir dışişleri bakanlığı elçisi; ülkesinin Donald Trump tarafından silahlandırıldığı “Ukraynaca” sırasında başbakan yardımcısı; ve Ukrayna'nın şimdiye kadarki en genç dışişleri bakanı, şimdi Moskova üzerinde uluslararası baskıyı sürdürmek için giderek artan bir artçı savaş veriyor.

“Bu ülke, batının vaatlerinin büyük olasılıkla yerine getirilmediğine dair bir dizi acı ders aldı” diyor. "Biz vaatlere inanmıyoruz"

40 yaşındaki Ukraynalı, Ukrayna'nın yalnızca kendisine güvenebileceğini anladığını söylüyor. Bunun kısa ve orta vadede İsrail gibi çevik bir askeri devlet olmayı öğrenmek olduğunu söylüyor: “Koşullar başka seçenek bırakmıyor. Ordu, diplomasi ve Ukrayna halkı - hayatta kalmak için ihtiyacımız olan şey bu.”

Cumhurbaşkanının topyekün savaş uyarısında bulunmasından bir gün sonra The Independent ile Kiev'de konuşan Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı "kuşatmaya" çalıştığına inandığını söyledi. Bu operasyonun bir kısmı alışılmadık - Rusya cumhurbaşkanının propagandası, sahte haberler ve garip tarihi makaleleri ile Ukrayna devleti fikrine bir saldırı. Ancak geleneksel alanda da endişe verici yeni gelişmeler var, özellikle de en azından Beyaz Rusya ile 1.000 kilometrelik sınır boyunca.

Kiev ve Minsk arasındaki ilişkiler tüm zamanların en düşük seviyesinde. Geçen hafta, Belarus'un güç durumdaki otokratı Alexander Lukashenko, görünüşe göre Rusya ile 28 yeni entegrasyon “programını” kabul ederek Kremlin'in kucağına daha da yaklaştı. Bay Kuleba, Ukrayna'nın ormanlık alanlar, sulak alanlar ve Çernobil dışlama bölgesinden geçen gözenekli kuzey sınırına ilişkin denklemi temelden değiştirdiğini söylüyor.

Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güneydoğu kanatları boyunca devam eden Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatları Zapad-2021, gelecek şeylerin tadına varıyor olabilir.

Kuleba, "Açıkçası, sınıra yeterince yatırım yapmadığımız için şimdi bir sorunumuz var" diyor. "Şimdi ona bakıyoruz ve onu yıkım grupları veya Lukashenko'nun göndermek isteyebileceği göçmenler için mükemmel bir güvenlik açığı olarak görüyoruz."

Ukrayna, Belarus'tan Litvanya, Letonya ve Polonya'ya kasıtlı göçmen kanallarını henüz deneyimlemedi - bunun başlıca nedeni, göçmenlerin, çoğunlukla orta sınıf Iraklıların, Ukrayna'yı Avrupa Birliği'nde daha rahat bir yaşama giden bir yol olarak görmemeleri. Beyaz Rusya'nın aksine, Ukrayna'nın Avrupa ile herhangi bir yasadışı göçmeni geri almak için bir anlaşma taahhüdü de var. Ancak bakan, Kiev'in işlerin değişebileceğini beklediğini söylüyor.