Kiev Birlikleri Severodonetsk'ten Ayrılacak

Luhansk valisi, birliklerin Lysychansk çevresindeki alanları terk ettiğini açıklamasından bir gün sonra, Ukrayna kuvvetlerinin çoğunlukla Rus işgali altındaki savaş alanı Severodonetsk kentinden “çekilmesi gerekeceğini” söyledi.

ABD, Ukrayna'ya dört Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi ( HIMARS ) dahil olmak üzere 450 milyon dolar daha askeri yardım gönderiyor.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, AB'nin Ukrayna'ya adaylık statüsü verme kararının , bağımsızlık kazanmasından bu yana en önemli gelişmelerden biri olduğunu söyledi.

Ekonomi bakanı, Rusya'nın arzı şu anki kadar düşük kalırsa Almanya'nın gaz kıtlığına doğru ilerleyeceği konusunda uyardı.

G7 ülkeleri, küresel gıda krizinden Rusya'nın sorumlu olduğu konusunda hemfikir: Japonya bakanı

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, G7 dışişleri bakanlarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mevcut küresel gıda krizine yol açtığı konusunda hemfikir olduğunu ve Moskova'nın bu durumdan sorumlu olduğunu söyledi.

Hayashi, bu yorumu uzaktan katıldığı G7 dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere yaptı.

Hayashi, Japonya'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatını desteklemeyi ve krize yanıt vermek için daha fazla gıda yardımını araştırmayı planladığını söyledi.

Çek, Rusya'nın gaz sevkiyatlarının düşmesini veya durmasını 'dışlayamaz'

Çek Sanayi Bakanı Jozef Sikela, Rusya'dan Çek Cumhuriyeti'ne gelen gaz sevkiyatlarının istikrarlı olduğunu ancak izlenmesi gerektiğini söyledi.

Sikela, Prag'ın sevkiyatların gelecekte düşebileceğini veya tamamen durabileceğini göz ardı edemeyeceğini söyledi.

Rusya, dolar cinsinden Eurobond'a ruble cinsinden kupon ödemesi gönderiyor: Bakanlık

Rusya maliye bakanlığı, egemen bir temerrüt ihtimalinin giderek yaklaşması nedeniyle Ulusal Uzlaştırma Deposu'na dolar cinsinden bir Eurobond ihracına 8,5 milyar ruble (159 milyon $) tutarında bir kupon ödemesi gönderdiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu devlet menkul kıymetlerine hizmet yükümlülüğü maliye bakanlığı tarafından eksiksiz olarak yerine getirildi" denildi.

Söz konusu Eurobond'un vadesi 2028'de doluyor. 2027 ve 2047'de vadesi dolan bonolar için de Perşembe günü benzer kupon ödemeleri yapıldı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya on binlerce asker göndermesinin ardından kapsamlı yaptırımlara maruz kalmasından bu yana 40 milyar dolarlık uluslararası tahvillerini ödemekte zorlanıyor.

Rus kuvvetleri Hirske bölgesinde tam kontrolde: Yerel yetkili

Hirske belediye başkanı Oleksiy Babchenko, Rus güçlerinin doğu Luhansk bölgesindeki bölgeyi “tamamen işgal ettiğini” söyledi.

Babchenko bir televizyon yayınında, "Maalesef bugün itibariyle... tüm Hirske bölgesi işgal altında" dedi.

"Eteklerde bazı önemsiz, yerel çatışmalar oluyor ama düşman girdi" diye ekledi.