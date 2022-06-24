BM: İsrailliler Gazeteci Shireen Abu Akleh'i Öldüren Kurşunu Ateş Etti

Birleşmiş Milletler, topladığı bilgilerin El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'i 11 Mayıs'ta öldüren mermilerin İsrail güçleri tarafından atıldığını gösterdiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) sözcüsü Ravina Shamdasani, "Topladığımız tüm bilgiler... Cuma günü Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte.

Shamdasani, OHCHR'nin topladığı bilgilerin “gazetecilerin yakın çevresinde silahlı Filistinlilerin faaliyet gösterdiğini” ortaya koymadığını da sözlerine ekledi.

Ebu Akleh, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e yönelik bir ordu baskınını takip ederken İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Öldürülmesi , Filistinlilerin ve dünyanın dört bir yanından infial yarattı ve binlerce kişi işgal altındaki Doğu Kudüs'teki cenazesine katıldı. İsrail polisi cenaze töreninde tabut taşıyanlara saldırdı ve Ebu Akleh'in tabutunun neredeyse yere düşmesine neden oldu.

Çok sayıda görgü tanığı, İsrail güçlerinin kıdemli muhabiri öldürdüğünü söyledi. Çeşitli medya kuruluşları tarafından yürütülen soruşturmalarda da aynı sonuca varıldı.

Shamdasani, OHCHR'nin soruşturmasının, Abu Akleh ve gazeteci arkadaşlarının, caddenin aşağısında konuşlanmış İsrail askerlerine basın mensupları olarak görünür olmak için ortak bir çaba sarf ettiklerini gösterdiğini söyledi.

Shamdasani, "Gazeteciler, kamp içinde silahlı Filistinlilerin bulunduğu yerlerden kaçınmak için bir yan sokak seçtiklerini ve varlıklarını caddede konuşlandırılan İsrail güçlerine görünür kılmak için yavaş ilerlediklerini söylediler." Dedi. "Bulgularımız, o sırada ve o yerde hiçbir uyarı yapılmadığını ve ateş açılmadığını gösteriyor."

“İsrail güvenlik güçleri tarafından kendilerine [gazetecilere] doğru hedeflenmiş gibi görünen birkaç tek kurşun sıkıldı.”

Shamdasani, Ebu Akleh'in yardımına koşmaya çalışan silahsız bir adama ve bir ağacın arkasına sığınan bir gazeteciye kurşun yağmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Shamdasani'ye göre, OHCHR başkanı Michelle Bachelet İsrail makamlarını Abu Akleh'in öldürülmesiyle ilgili cezai soruşturma açmaya çağırmaya devam etti.

Başbakan Naftali Bennett de dahil olmak üzere İsrailli yetkililer, başlangıçta Filistinli silahlı kişilerin Abu Akleh'i öldürmüş olabileceğini iddia etmeye çalıştı.

Ancak İsrail daha sonra geri adım attı ve bir İsrail askerinin ateş etmiş olma olasılığını dışlayamadığını söyledi.

İsrail, cinayetle ilgili herhangi birinin suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı konusunda henüz bir sonuca varmadı ve bir iç soruşturmadan ortaya çıkan bulguları açıklamadı .

Al Jazeera Media Network 26 Mayıs'ta cinayeti Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) sevk etmek için bir hukuk ekibi atadığını duyurdu.

Filistinli gazetecilerin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasıyla ilgili olarak UCM'ye açılan bir dava üzerinde çalışan avukatlar, davaya Ebu Akleh'in öldürülmesini de ekleyeceklerini söylediler.