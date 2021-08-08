Kibariye’ye Eşi Ali Küçükbalçık Etek Uyarısında Bulundu

Şarkıcı Kibariye, Kuşadası'na sahne aldı ve şiddetli rüzgar sebebi ile zor anlar geçirdi. Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık ise sanatçının eteğinden rahatsız oldu. Bunun üzerine Kibariye, beline masa örtüsünü bağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Ali Küçükbalçık’ın şarkıcı Kibariye'nin eteğinden rahatsız olması ve yaşanan olaylar hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık. İşte eşi Ali Küçükbalçık’ın rahatsız olması üzerine beline masa örtüsü bağlayan Kibariye hakkında merak edilenler...

Önceki gün Kuşadası'nda bulunan bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, rüzgar sebebiyle zaman zaman elbisesinin eteklerinin uçuşması ile zor anlar geçirdi. 1999 senesinde evlendiği eşi Ali Küçükbalçık, sanatçının eteğinin uçuşmasından rahatsız oldu. Rüzgar sebebi ile eteğinin uçuşmasını önlemek adına masa örtüsü yöntemine başvuran ünlü şarkıcı Kibariye gündem oldu. 60 yaşındaki başarılı şarkıcı, masa örtüsünü beline bağlaması ardından şarkılarını seslendirmeye devam etti ve sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Bir süre önce bir kadın ile samimi bir şekilde görüntülenen Ali Küçükbalçık hakkında yorumlarda bulunan ünlü şarkıcı Kibariye, aldatıldığı yönünde çıkan iddialara yanıt vermişti. Kocasının kendisini çok sevdiğini ifade eden Kibariye, karı koca evde hallettiklerini ve ciddi olmayan bir şeyi kafasına takmayacağın söylemişti. Kimse için yuvasını da yıkmayacağını anlatan Kibariye, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Kendisine gurursuz dediklerini anlatan Kibariye, Allah'ın erkeğinize sabırlı olun ve erkeğinize hürmet edin dediğini ifade etti. Annesinin kendisini hürmetkâr olarak yetiştirdiğini açıklayan ünlü şarkıcı kendi adına konuştuğunu ve kimsenin onu yanlış anlamaması gerektiğini söyledi. Herkesin mutlu olmasını da istediğini ifade eden şarkıcı, ihanet iddialarına da bu şekilde yanıt vermiş oldu. 2019 senesinde de 2 kadın ile eğlenirken görüntülenen Ali Küçükbalçık, gündem olmuş ve şarkıcı o kızların eşinin akrabası olduğunu söylemişti.