Demet Akalın Yangınlar Hakkında Açıklama Yaptı

Ülkenin yaklaşık olarak 12 günlük bir süredir mücadele etmekte olduğu orman yangınları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Demet Akalın, konuşmaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Orman yangınlarına Türkiye'nin dört bir tarafından müdahale edilirken ünlü şarkıcı Demet Akalın da açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı. Geçirilen zor günlerde mağdur ailelere ve bölge halkına destekte bulunmayı ihmal etmeyen başarılı şarkıcı, yaşadığı zor günleri anlattı.

Orman yangınları sebebiyle mağdur olan aileler için yardım kampanyaları düzenleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstinye Park'ta bulunduğu sırada objektiflere yansıdı. Bir süredir yaşamış olduğu olaylar nedeni ile çok üzgün olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, yangınların en kısa sürede sönmesini istediğini ifade etti.

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, bir arkadaşının doğum günü için alışverişe geldiğini söyledi ve yeni otomobilinin direksiyonunun başında kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcı muhabirlerin hayırlı olsun dileklerini kabul etmeyi ihmal etmezken iki aracını sattığını da söyledi.

2 aracını satması ardından bu yeni arabayı aldığını ifade eden ünlü şarkıcı, araç seçiminin ise eşine ait olduğunu söyledi. Eşinin kendisini konserlere bu araç ile gideceklerini söyleyerek kandırdığını ifade eden şarkıcı, kendisinin ise arabayı çok sevmediğini anlattı. Yaz sezonu geçtikten sonra aracını değiştireceğini ifade eden şarkıcı, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. İstinye Park'ta objektiflere takılan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın aracının değerinin yaklaşık olarak 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde eş zamanlı olarak başlayan orman yangınlarında Demet Akalın yardım etmek için elini taşın altına koymuş ve yardım kampanyaları düzenlemişti. Bunun yanı sıra çıkan yangında mağdur olan ve evinin kül olması sebebiyle dışarıda yatmak zorunda kalan yaşlı teyze için harekete geçen Demet Akalın, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.