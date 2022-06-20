Keşmir'deki Rohingya Aileleri, Hindistan Çökerken Ayrılıktan Korkuyor

12 yaşındaki Inayat Rehman'ın annesi ve kız kardeşinin, Hindistan tarafından yönetilen Keşmir'in güneyindeki Jammu şehrinde 150 Rohingya mülteci ile birlikte Hint polisi tarafından gözaltına alınmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti.

Tutuklanmaları, yerel politikacıların ve medyanın onları “yasadışı” sakinler, “parazitler” ve ulusal bir “güvenlik tehdidi” olarak adlandırdığı, çoğunluğu Müslüman etnik gruba karşı devam eden bir kampanyanın ardından hükümetin Rohingya'ya yönelik baskısının bir parçasıydı.

Birleşmiş Milletler, yaklaşık 40.000 Rohingya'nın Myanmar'dan Hindistan'a kaçtığını söylüyor, çoğu 2017'de Budist çoğunluklu ülkede onlara karşı askeri bir baskı başladığında. BM, baskının “soykırım niyetiyle” gerçekleştirildiğini söyledi.

Birçoğunun belgesiz olduğuna inanılan mülteciler, başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere birçok Hint şehrinde kamplara ve gecekondu mahallelerine sığındı. Rehman'ın ailesi de dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 kişi Jammu'ya yerleşti.

Ancak annesi ve kız kardeşi gözaltına alındıktan ve Myanmar'a geri gönderilmek üzere yerel bir hapishaneye gönderildikten sonra Rehman şimdi yalnız .

Rehman, Al Jazeera'ya şu anda onunla ilgilenen bir Rohingya komşusunun gecekondusunun dışında otururken “Annemi özlüyorum” dedi.

13 dolarlık kirayı ödeyecek kimse kalmadığı için arazi sahibi tarafından gecekonduların kaldırılmasına atıfta bulunarak, “Annem ve kız kardeşim götürüldükten sonra bizim evimiz de yıkıldı” dedi.

Ayrılık korkuları

Diğer birçok Rohingya , topluluğa yönelik baskılar ve sınır dışı edilmenin ardından aile üyelerinden ayrıldı .

Bu yılın Mart ayında, 37 yaşındaki Haseena Begum, üç çocuğundan ve kocasından ayrıldı ve Rehman'ın aile üyelerinin de tutulduğu Jammu'daki Hira Nagar hapishanesinde bir yıl boyunca gözaltında tutulduktan sonra Myanmar'a geri gönderildi.

Aktivistler El Cezire'ye verdiği demeçte, bir başka Rohingya adamı olan Jafar Alam'ın da yakın zamanda gözaltına alınıp Myanmar'a sınır dışı edildiğini ve altı çocuğu ve karısından ayrıldığını da sözlerine ekledi.

Merkezi Yeni Delhi'de bulunan bağımsız bir haklar grubu olan Haklar ve Riskler Analiz Grubu'na (RRAG) göre, şu anda en az 354 Rohingya, "yasadışı giriş" suçlamasıyla Hindistan'da gözaltında tutuluyor. Bu tür gözaltıların en yüksek sayısı Jammu'da.

Rohingya hakları grupları Al Jazeera'ye, Hindistan hükümetinin 2017'den bu yana 17 mülteciyi sınır dışı ettiğini ve mültecilerin zulüm görebilecekleri yerlere sınır dışı edilmemeleri gerektiğini belirten geri göndermeme ilkesini ihlal ederek daha fazlasını sınır dışı etmeyi planladığını söyledi.