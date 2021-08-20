Kerem Bürsin Instagram Hesabı Neden Kapatıldı?

9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı kapatılan Kerem Bürsin, gelen mesajlar sonrasında açıklamalarda bulundu ve sosyal medya şoku ile ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.

Son zamanlarda Sen Çal Kapımı isimli dizide rol arkadaşı olan Hande Erçel ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ve sıklıkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bu kez farklı bir konu ile konuşuldu. Ünlü oyuncunun Instagram hesabının dondurulduğu öğrenildi ve ünlü isim konu hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

Bugüne kadar rol aldığı projeler ve sergilediği oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olduğu biliniyordu. Kendisine gelen sorulara karşılık olarak Twitter hesabı üzerinden soru yağmuruna tutulan ünlü oyuncu sonunda Instagram hesabının kapatılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ünlü ismin hayranları oyuncunun sosyal medya hesabının kapatılmasının sebebini merak etti ve Kerem Bürsin’e çok sayıda soru soruldu. Twitter hesabı üzerinden adeta soru yağmuruna tutulan başarılı oyuncu ne olduğunu bilmediğini ifade ederek Instagram'dan yardım istediğini de açıkladı.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel, her fırsatta “arkadaşız” açıklamasını yapıyor ve beraber olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlıyordu. Fakat nisan ayında Maldivler'e birlikte giden ünlü çift hayranları tarafından görüntülenmiş ve bu şekilde ikilinin birlikte olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin çiftinin baş başa tatil yaptıkları bilgisine ulaşıldıktan sonra ise Sen Çal Kapımı dizisinin hayranları da büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Sevgilisi Hande Erçel hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Kerem Bürsin, Erçel'in müthiş bir insan olduğunu ve sıfır egosu olduğunu söylemişti. Kendisini motive ettiğini de açıklayan ünlü oyuncu, şanslı hissettiğini de belirterek dikkatleri üzerinde toplamıştı. Aynı şekilde Hande Erçel de Kerem Bürsin hakkında açıklamalarda bulunurken Kerem Bürsin'in çok tatlı ve olağanüstü bir insan olduğunu dile getirmişti.