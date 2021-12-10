Kerem Bürsin He For She Sözcüsü Oldu

Son zamanlarda rol aldığı projeler ile adından söz ettiren ve büyük başarılara imza atan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren yetenekli oyuncu, bu defa bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Kadın haklarını savunan derneğin Türkiye sözcüsü olan ünlü isim Kerem Bürsin, dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin bugüne kadar çok sayıda dizide rol almış ve sergilediği oyunculuk performansı ile seyirci kitlesinin beğenisini toplamıştı. Sen Çal Kapımı isimli dizi ile ise kariyerindeki en büyük çıkışı yakalayan ünlü oyuncu bu projede Serkan Bolat karakterine hayat vermişti. Gerçek hayattaki sevgilisi olan Hande Erçel ile dizinin başrolü paylaşan ünlü oyuncu, milyonların sevgisini kazanmıştı.

Dizi bugüne kadar toplamda 85 ülkeye satılmış ve yetenekli oyuncu Kerem Bürsin de bu sebeple dünya çapında tanınan bir oyuncu haline gelmişti. Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda etmesi sonrasında ise yeni bir projede yer almayan ünlü oyuncunun bu dönemde dinlenmeyi ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyi tercih etmişti. Son olarak çok anlamlı bir projede yer almaya karar veren ünlü isim bir dayanışma hareketinin Türkiye sözcüsü oldu.

He For She'nin Türkiye sözcüğü olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin yapmış olduğu paylaşım ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak olan projede yer alan ünlü oyuncu, Türkiye'nin sözcüsü haline geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir süre önce hareket için özel olarak çekildiği bir fotoğrafı yayınlayan Bürsin merak konusu olmuştu. Cinsiyetçi şakaların artık yapılmaması gerektiğine dikkat çeken ünlü oyuncu cinsiyetçi şakalara gülmediğinin ve tepki gösterdiğinin yazılı olduğu bir kağıdı elinde tutarak fotoğraf çekildi.