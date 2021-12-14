Kentucky Kasırgaları: Kurtarma Çabaları Arttıkça En Az 64 Ölü

Vali Andy Beshear, ekiplerin ölümcül fırtınaların yol açtığı yıkımı gözden geçirmeye devam etmesiyle Kentucky'de bir dizi hortumun ABD eyaletini kasıp kavurmasının ardından en az 64 kişinin öldüğünü doğruladı

Pazartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında Beshear, yetkililerin hala tüm mahalleleri yerle bir eden ve kritik altyapıyı yok eden kasırgaların verdiği hasarı değerlendirdiğini söyledi.

Ayrıca ölü sayısının artabileceği konusunda da uyardı. Beshear, "Kuşkusuz [ölü sayısı] daha fazla olacak, kesinlikle 70'in, hatta 80'in üzerinde olacağına inanıyoruz" dedi.

"Bu kadar hasar ve molozla birlikte, kayıp can sayısını kesin olarak saymamız bir hafta veya daha fazla zaman alabilir" dedi ve 105 kişiden hala haber alınamadığını da sözlerine ekledi.

Basın toplantısı sırasında zaman zaman gözyaşlarına boğulan Beshear, yıkımın ortasındaki arama, kurtarma ve kurtarma sürecinin, katılan herkes için duygusal bir hız treni olduğunu söyledi.

Beshear'ın eyalette kaydedilen en kötü fırtına olarak tanımladığı fırtına yüzünden binlerce insan evsiz kaldı. “10 dakikalık bir süre için kederden şoka, kararlılığa geçiyorsunuz ve sonra geri dönüyorsunuz” dedi.

Illinois, Tennessee, Arkansas ve Missouri'de fırtınaların ortasında en az 14 ölüm daha bildirildi, ancak Kentucky, soğuk havanın normalde kasırgaları sınırladığı bir yılda birkaç ABD eyaletini vuran kasırgalardan açık ara en kötü etkilenen oldu.

Batı Kentucky'de bir kasırganın tüm mahalleleri delip geçtiği ve yoluna çıkan çoğu binayı yıktığı yaklaşık 10.000 nüfuslu Mayfield sakinleri Pazartesi günü hasarı değerlendiriyorlardı.

Judy Burton, üçüncü kattaki dairesine bakarken elleri titredi. Binanın parçalanmış duvarlarının arasından kıyafetlerinin hâlâ dolapta asılı olduğunu görebiliyordu. Burton ve köpeği bir kasırga çarpması sonucu kıl payı kurtulmuştu.

"Gitti. Korkunç, sadece korkunç, titriyorum” dedi. "Sinirlerimi yatıştırmam biraz zaman alacak."

Belediye başkanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kasabanın soğuk havalarda uzun süre ısı, su ve elektriksiz kalabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Kathy Stewart O'Nan, CBS Mornings TV programına verdiği röportajda, "Bu zor bir sabah... soğuk kış sıcaklıkları.

"Altyapımız çok bozuk. Akan suyumuz yok. Su kulemiz kayboldu. Atık su yönetimimiz kayboldu ve şehre doğalgaz yok. Bu yüzden orada güvenecek hiçbir şeyimiz yok, ”dedi CBS'ye. “Yani bu, pek çok insanımız için bu noktada tamamen hayatta kalmaktır.”

Mayfield'de yıkılan binalardan ve parçalanmış ağaçlardan gelen enkaz zemini kaplarken, bükülmüş metal levhalar, devrilen elektrik hatları ve harap olmuş araçlar sokakları kapladı. Pencereler patladı ve hala ayakta olan binaların çatıları yıkıldı.

İtfaiye Şefi Jeremy Creason ayrıca CBS Mornings'e verdiği demeçte, kasabadaki itfaiyecilerin araçları çıkarmak için itfaiye istasyonunun kapılarını sökmek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Kelimeler sergiledikleri cesareti, özveriyi tarif edemez” dedi çalışanları için. “Sokaklarımızda yukarı ve aşağı tüm enkazlardan geçmeye çalışmak zorunda kaldık. Üç ve dört lastikli ambulanslarla müdahale ediyorduk.”