Kendi İşinin Patronu Olmak İsteyen Genç Girişimcilere KOSGEB’den 100 Bin TL Destek! Kendi işinin patronu olmak isteyen genç girişimcilere 2022 senesi içerisinde de KOSGEB tam destek olmaya devam ediyor. Piyasalarda meydana gelen hareketlilik ile ekonomiye katkı ve girişimciliğin desteklenmesi hedefi doğrultusunda KOSGEB tarafından çok sayıda destek programı ele alınıyor. Kurs programları çerçevesinde girişimciler, hibe programlarından ya da faizsiz bir şekilde geri ödemeli kredi desteklerinden faydalanabiliyor. KOSGEB hibe programları aracılığı ile kendi işini kurmak isteyen ve işinin patronu olmak isteyen genç girişimcilere geri ödemesiz 100 bin TL'lik destek sağlanıyor.

KOSGEB Genç Girişimcilere 100 Bin TL Hibe Detayları Neler?

Her zaman olduğu gibi 2022'de de KOSGEB tarafından bu sefer kendi işinin patronu olmak isteyen genç girişimcilere 100 bin TL'lik bir hibe desteği sağlanıyor.

Hibe programı kapsamında kendi işini kurmak isteyen fakat bunun için yeterli sermayesi bulunmayan genç girişimcilere destek alabilecek. Böylelikle yeni projelerini hayata geçirebilecekleri desteği geri ödemesiz bir şekilde alma şansını elde ediyor.

KOSGEB tarafından sunulmakta olan 100.000 TL geri ödemesiz finansman desteği ile herhangi bir işyerinin kuruluşu açısından yapılması gerekli olan bütün maliyetleri karşılamayı hedefliyor.

KOSGEB 100 bin TL'ye kadar hibe programı kapsamında katılım sağlayacak genç girişimcilere kuruluş desteği başta olmak üzere performans desteği ile sertifika desteği şeklinde üç kademeli bir şekilde destek sunmaktadır. Buna göre gerçek kişi işletmelerinin 5000 TL, sermaye şirketi işletmelerinin 10.000 TL kuruluş desteği almalarının önü açılıyor. Performans desteği ise genel itibari ile KOSGEB tarafından 1. Performans dönemi ile 2. Performans dönemi şeklinde sunuluyor.