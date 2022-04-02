Emekliyim diyenlere ödeme haberi son dakika ulaştı! Emekli maaşını bankadan alıyorsanız 20.000 TL daha alacaksınız. Kamu bankaları uyarı yaptı! Kimler ödeme alacak belli oldu. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, gelir belgesiz olarak 20.000 TL'ye kadar ödeme alacak ve bu parayı istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank, emekli, ihtiyaç kredisi olarak verecekleri bu kredilerde 20000 TL kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturmaktadır. Almış olduğunuz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde diğer bankadaki olan borçlarımızı kapatarak diğer bankalardaki borçlarda ödeme sıkıntısını da giderebilirsiniz. İlk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden işlem yapabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlara başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa internet bankacılığını kullanarak hızlı bir şekilde işlem yapabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına, internet bankacılığı üzerinden işlem yapmak isteyen emekliler, kendi emekli maaşı hesapları üzerinden bir şifre oluşturması gerekiyor.

Oluşturmuş olduğunuz şifre ile birlikte internet bankacılığı mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onaylanan tutar, hemen kendi emekli maaşı hesabımıza yatırabilirsiniz. Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine taşıyacaksınız banka, sizleri ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyon imkanı da sunmaktadır. Bu şekilde hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak kredi kullanacaksınız.