Kendi İşimi Kurmak İstiyorum Diyorsanız KOSGEB 65.000 TL Ödüyor .Son dönemlerde olduğu gibi 2022 senesi içerisinde de devlet, kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşlara ihtiyaç duydukları finansmanı hibe etmektedir. Ticaret ve yatırımların teşvik edilmesi hedefi doğrultusunda devlet KOSGEB aracılığı ile girişimcilere maddi destek sağlamayı sürdürüyor. KOSGEB tarafından sağlanmakta olan 'geleneksel girişimci desteği' programı kapsamında yeni girişimde bulunacak vatandaşlar tam 65.000 TL tutarında hibe alabiliriz. KOSGEB hibesinden kimler faydalanabilir? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde…

KOSGEB'den İş Kuracaklara 65 Bin TL Tutarında Hibe Desteği Ödemeleri Bugün Başladı

Kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşların önünde bulunan en büyük engellerden biri kuruluş ile ilgili masraf kalemleridir. Yenii bir girişimde bulunmak ve işletme açmak isteyen pek çok girişimcinin herhangi bir birikimi olmayabiliyor. Bu sebeple hayalini gerçeğe dönüştüren yeni girişimciler açısından devlet tarafından sağlanan destekler vardır. Devletin sağlamış olduğu desteklerden faydalanmak suretiyle milyonlarca vatandaşa, kendi işyerini açarak işinin patronu olabiliyor.

KOSGEB 65 Bin TL Hibe Desteğine Kimler Başvurabilir?

KOSGEB tarafından verilmekte olan 65.000 TL tutarında hibe desteğine belirli kriterleri yerine getirilmesinden sonra müracaat işlemleri yapılabilir. Buna göre KOSGEB tarafından sunulan 65.000 TL değerindeki hibe programı zihinsel, ruhsal, bedensel ve duygusal yeteneklerinde belirli seviyelerde kayıp bulunan ve en az %40 İş gücü kaybı bulunan vatandaşlar ile beraber eski hükümlüler faydalanabilmektedir.