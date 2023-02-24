Kendi evini yapana 200 bin TL, prefabrik ev alana 150 bin TL, evi eşyası eskiyene 75 bin TL konut tadilat desteği!

Son dönemlerde kira fiyatlarının artması ailelerin kendi bütçelerine göre ev bulmalarını zorlaştırdı. Bunu yanında ev fiyatlarının da yükselmesi kiralamak yerine satın almak isteyen kimselerin de zor durumda kalmasına sebep oldu. Birçok kişinin mağdur olması üzerine devlet duruma el koydu. Ev almak isteyen kimselerin işlerini kolaylaştırmak için hibe projelerini duyurmaya başladı. İsteyen kişiler ev sahibi olmak için isteyenlerse evlerinin tadilatını yapmak için bu destelerden yararlanabilirler. Koşullar durumu kötü olan vatandaşların yardımlardan faydalanması için dikkatli şekilde oluşturuldu. Bu sayede sadece maddi zorluk çeken kimseler destek alabilecek. Bunun yanında özellikle prefabrik ev desteği almak isteyenlerin kendilerine ait arsalarının bulunması gerekmektedir. İşte yardım destekleri ile ilgili detaylar…

Kimler Destek Alabilir

Bu destekten yararlanmak isteyen kimselerin öncelikle gelir durumlarına bakılmaktadır. Geliri aylık 1800 TL civarında olan kimselerin başvuruları kabul edilecektir. Daha yüksek gelir sahibi olanların ise başvuruları ret cevabı alabilir. Başvuran kimse eğer arsa üzerine prefabrik ev yaptırmak için destek isterse tapunun kendi üstüne olduğunu kanıtlaması gerekecektir. Tadilat desteği almak isteyen kimselerin ise evlerinin kötü durumda olduğunu ispat etmeleri gereklidir. Bu yardımdan engelliler, yetimler, dul aylığı alanlar, yaşlı aylığı alanlar yararlanabilir. Bu şartları taşımayan kimselerin başvurularının geri dönme ihtimali oldukça yüksektir. Bu sebeple başvuru yapacak olanların şartları incelemeleri ve uygunsa başvuru yapmaları gerekmektedir.

Destek Şartları Nelerdir

Barınma yardımında ihtiyaca göre pek çok farklı hibe verilebilmektedir. Geçtiğimiz sene daha düşükken bu sene ücretler artırılmıştır. Eğer kişiler kendi arazileri üzerine prefabrik ev yaptırmak isterlerse 75.000 TL civarında hibe alabilirler. Betonarme ev desteği ise 200.000 TL olarak belirlendi. Yapılacak olan ödemeler karşılıksız olarak verilmektedir. Devlet bu yardımın karşılığında geri ödeme beklememektedir. Yapılan projenin amacı insanların çok daha iyi şartlarda barınmasını sağlamaktır. Özellikle kırsalda yaşayan muhtaç vatandaşların bu desteklerden yararlanabileceği düşünülmektedir. Yapılan bu proje sayesinde üzerine arsa kalan ve bunu işletmeyen kimseler ev yaptırarak bu arsalarını değerlendirebilirler.

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