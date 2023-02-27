Kenarda TL'si olan bu fırsatı kaçırmasın! Bankalar mevduat yarışına girdi! Ayda 6.871 TL ek gelir sağlayın

Bankalar mevduat yarışına girdi! Ayda 6.871 TL ek gelir sağlayın... Kenarda TL'si olan bu fırsatı kaçırmasın! Enflasyonun her geçen gün daha da çok şekilde artmaya devam ettiği bu günlerde 3 bankadan faiz arttırımı geldi. Tüketiciler tüm bunları duyduklarında memnun olmamakla birlikte haklı olarak bu duruma isyan bile etmeye neden oldu. 3 banka tarafından gidilen faiz arttırımı, 32 günde faiz oranlarının arşa çıkmasına neden oldu.

Banka tarafından faiz arttırımı gidilmesi doğal olarak bu durumda ellerinde parası olan vatandaşların çok daha fazla kazanç sağlamaya başlamasına neden oldu. Ayrıca mevduat hesabının vade zamanı uzamaya başladıkça, vatandaşa sağlamış olduğu kazançlar da daha fazlşa artış göstermeye başlamış oldu.

Güncel Vadeli Mevduat Faizleri Nasıl Oldu?

Faiz artışına geçilmeye başlandığında doğal olarak güncel vadeli mevduat faizleri nasıl olduğu sorusu da büyük bir önem kazanmaya başladı. Bu üç banka arasında diğer ikisine fark atarak birinci sıraya yerleşenler olduğunu söylemek mümkün. ING bankası diğer bankaları ollayacak faiz arşına çıkan ilk bankalardan biri oldu.

Vadeli mevduat faiz oranları vatandaşları yakından ilgilendirmeye neden olacak konulardan biri olurken vatandaşlarda sürekli olarak faizleri takip etmeye devam ediyor. Fakat bankalardan gelecek faiz artışı da ister istemez vatandaş açısından sıkıntı yaratabiliyor.

32 Gün Vadeli 300.000 TL Mevduat

Akbank

Vade Sonu Net Bakiye

306.871 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,50

Net Kazanç

6.871 TL



Odeabank

Vade Sonu Net Bakiye

306.746 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

6.746 TL



Alternatifbank

VOV Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

306.746 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

6.746 TL



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