Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın Sütünün Kesilmesinden Endişe Etti

Çeşme tatiline bir süre ara verip İstanbul'a geri dönen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de bulunan kuaför çıkışında kameralara yansıdı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi. Son dönemde Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınları hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın da bu konu hakkında canının çok sıkıldığını söyledi. Kendisinin ise Sinem Kobal'ın sütünün kesilmesinden endişe duyduğunu açıklayan ünlü oyuncu, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı.

Başarılı oyuncu Sinem Kobal ile beraber Çeşme tatiline ara veren ünlü isim Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün kuaförden çıktığı sırada kameralara yansıdı ve hakkında bilinmeyenleri anlattı. Gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara yanıt veren ünlü oyuncu, merak edilenleri de yanıtladı.

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, kameralara yansıdığı sırada gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verirken Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan ve hala söndürülmesine devam edilen orman yangınları hakkında konuştu.

Yaşanan yangınları sebebiyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü oyuncu, haberlerin çıktığı gün tatilde olduklarını ve denize girmelerine rağmen içlerinin soğumadığını açıkladı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal'ın da yangınlar hakkında canının çok sıkıldığını ifade eden ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Bir süre önce kızı Lalin’i kucağına alan ve babalık duygusunu ilk kez olarak tadan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın sütünün kesilmesinden endişe ettiğini söyledi ve ünlü oyuncu Kobal'ın dertlendğini ifade etti.

Yangın çıkan bölgelerde yaşadıklarını ve yine o bölgelerde esnaf arkadaşları olduğunu ifade eden başarılı isim, haberleri aldıkça içlerinin kan ağladığını belirtti. Yangın çıkan bölgelerde yaşadıklarını ve yine o bölgelerde esnaf arkadaşları olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, haberleri aldıkça çok üzüldüklerini söyledi. Yangında mağdur olan ailelere de yapabildikleri kadar yardım etmeye çalıştıklarını açıklayan 47 yaşındaki ünlü isim, ağaçlara kendi canımız gibi sahip çıkmamız gerektiğini de ifade etti.