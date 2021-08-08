Haluk Levent Bağış için Ünlü Çifte Teşekkür Etti

Yaklaşık olarak 11 gündür devam etmekte olan orman yangınlarını söndürmek için çalışmalar devam ederken AHBAP kurucusu olan başarılı şarkıcı Haluk Levent de önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in yangın söndürme çalışmaları için yardımda bulunduğunu duyuran ünlü şarkıcı, çifte teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

İşte ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un yapmış olduğu yardım karşısında Haluk Levent'in açıklaması ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Türkiye'nin pek çok bölgesinde eş zamanlı olarak çıkan yangınların ilk günlerinden beri yardımlarını esirgemeyen ünlü şarkıcı Haluk Levent yeni bir açıklama yaparak dikkatleri üzerinde topladı. Türkiye'nin pek çok bölgesini saran orman yangınları ile mücadele devam ederken Haluk Levent ünlü çifte teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmedi ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'un desteği hakkında detayları paylaştı.

Yapmış olduğu açıklamalarına son olarak sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in yardımı hakkında da bilgileri ekleyen ünlü şarkıcı Haluk Levent, konu hakkında detayları da paylaştı. 11. günde de yangınların kontrol altına alınması adına helikopter kiralanacağı bilgisine ulaşıldı ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ’un helikopterin ödeneğine katkıda bulunduğu öğrenildi.

AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabı üzerine yapmış olduğu açıklamada sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kendisini aradığını ve helikopter kiralama da kendilerine destek olmayı istediklerini belirtti. Bunun yanı sıra 300 bin TL'lik bağış yapan çift sevenlerinden de takdir topladı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, çiftin yapmış olduğu bağış ile ilgili detaylı bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaşırken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ’a da teşekkür etti.

Bağış ile ilgili detaylı bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaşırken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ’a da teşekkürlerini ileten Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamalar ile Türkiye'de devam eden orman yangınları hakkında bilgi paylaşmaya devam ediyor.