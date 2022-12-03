Kelepir tadında! Sıfır Dacia modelleri ÖTV muafiyetli fiyat listesi! Duster'ı 260 bin TL'ye alabilirsiniz

Duster'ı 260 bin TL'ye alabilirsiniz... Kelepir tadında! Dacia modelleri ÖTV muafiyetli fiyat listesi! Türkiye’de sıfır araba almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Günden güne otomobil fiyatları daha da artmaya devam ediyor. Vatandaşların sıfır otomobil alması zorlaşıyor. Bu duruma yardım olarak devlet desteği vardır. Dacia modellerinde ÖTV muafiyeti var. Devlet desteği ile Dacia modeli arabalara sahip olunabilecek. Otomobillere ÖTV muafiyetli fiyatıyla sahip olmak isterseniz bu kampanyanın koşullarını karşılıyor iseniz otomobilleri satın alma hakkınız olacaktır.

Duster modellerinde fiyatlar

Duster modellerinde fiyatlar şöyledir bu SUV otomobil modelinin en düşük paketi yani 1 litrelik motor hacmine sahip olan otomobilinin şuan ki fiyatı 263 BİN TL 270BİN TL aralığında görülmektedir. En pahalı paketi ise 1.5 litrelik motor hacmine sahip olan 4x4 comfort olarak geçmektedir ve fiyatı 377 BİN TL ila 380 BİN TL aralığında satılmaktadır.

Bu kampanyayı Dacia otomobil markası insanların araçlarını daha kolay satın alabilmesi ve otomobil pazarında diğer rakiplerinin öne geçmesinde yararı oldu. Bu araç modelleri çok beğenilen modeller olması sebebiyle satış konusunda da patlama yaşanabileceği belirtiliyor. Bu aracı alma düşünceniz varsa takipte kalmanız tavsiye edilmektedir.

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