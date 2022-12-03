BİM'e gofret tadında kampanya geliyor! 6 Aralık sabah 09.10 için hazır olun! Çılgın indirimler...
BİM marketler zinciri yeni indirim duyurusunu yaptı. İşte BİM 6 Aralık 2022 aktüel kataloğu ürünleri listesi
6 Aralık sabah 09.10 için hazır olun! Çılgın indirimler... BİM'e gofret tadında kampanya geliyor! 6 Aralık sabah saatleriyle başlayacak indirim duyurusunda gofret ve çikolata ürünlerinde muhteşem bir indirim olduğu fark edildi. Öte yandan salça, jelibon ve kahve ürünlerinde de herkesin beklediği indirim geliyor. Fırsatları kaçırmak istemiyorsanız 6 Aralık Salı günü sabah 09.10 için hazır olun.
Her hafta salı ve cuma günleri şahane indirim duyuruları yapan BİM market kimsenin aklına bile gelmeyecek bir kampanya başlattı ve bu sayede özellikle yiyecek ürünlerinde büyük bir indirim başlattı. İşte BİM 6 Aralık 2022 aktüel kataloğu ürünleri listesi
BİM 6 ARALIK 2022 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜN FİYATLARI
Ülker
Çikolata Kaplı Karamelize Bisküvili ve Fındıklı Kremalı Gofret
• 30 g
Patiswiss Dolce
Karamel Çikolatalı Mısır Gevrekli ve Tuzlu Karamelli Rocher
• 80 g
Tat
Biber Salçası
• 550 g
Dido
Karamelli Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Gofret
• 36 g
• Süt Reçeli Tadında
Haribo Altın Ayıcık
Yumuşak Şeker
• 40 g
• Farklı Aromalar
Patiswiss
Muz Aromalı Karamelli Beyaz Çikolata Kaplı Bisküvi Draje
• 120 gb
Kurukahveci Mehmet Efendi
Türk Kahvesi + Fincan Set
• 3 x 100g
Miskos
Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye
• 220 g
Biskrem
Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi
• 20x40 g
Bifa Keks
Kakao Kaplamalı Vişne Soslu Mini Kek
• 180 g
Miskos
Sade ve Kakaolu Pişmaniye
• 90 g
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