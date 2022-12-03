BİM'e gofret tadında kampanya geliyor! 6 Aralık sabah 09.10 için hazır olun! Çılgın indirimler...

6 Aralık sabah 09.10 için hazır olun! Çılgın indirimler... BİM'e gofret tadında kampanya geliyor! 6 Aralık sabah saatleriyle başlayacak indirim duyurusunda gofret ve çikolata ürünlerinde muhteşem bir indirim olduğu fark edildi. Öte yandan salça, jelibon ve kahve ürünlerinde de herkesin beklediği indirim geliyor. Fırsatları kaçırmak istemiyorsanız 6 Aralık Salı günü sabah 09.10 için hazır olun.

Her hafta salı ve cuma günleri şahane indirim duyuruları yapan BİM market kimsenin aklına bile gelmeyecek bir kampanya başlattı ve bu sayede özellikle yiyecek ürünlerinde büyük bir indirim başlattı. İşte BİM 6 Aralık 2022 aktüel kataloğu ürünleri listesi

BİM 6 ARALIK 2022 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜN FİYATLARI

Ülker

Çikolata Kaplı Karamelize Bisküvili ve Fındıklı Kremalı Gofret

• 30 g

Patiswiss Dolce

Karamel Çikolatalı Mısır Gevrekli ve Tuzlu Karamelli Rocher

• 80 g

Tat

Biber Salçası

• 550 g

Dido

Karamelli Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Gofret

• 36 g

• Süt Reçeli Tadında

Haribo Altın Ayıcık

Yumuşak Şeker

• 40 g

• Farklı Aromalar

Patiswiss

Muz Aromalı Karamelli Beyaz Çikolata Kaplı Bisküvi Draje

• 120 gb

Kurukahveci Mehmet Efendi

Türk Kahvesi + Fincan Set

• 3 x 100g

Miskos

Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye

• 220 g

Biskrem

Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi

• 20x40 g

Bifa Keks

Kakao Kaplamalı Vişne Soslu Mini Kek

• 180 g

Miskos

Sade ve Kakaolu Pişmaniye

• 90 g

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