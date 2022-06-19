Emekli Vatandaşlar Dikkat Ödemeler Yükseltildi Ödenecek Tutar 4 Bin TL'ye Çıkarıldı

Emekli vatandaşları ilgilendiren bir açıklama gerçekleştirildi. Yapılmış olan açıklamada bankalar emekli olan müşteri çekmek için birbirleri ile yarış halini girmiş durumda. Emekli maaşını taşımaya karar veren vatandaşlara promosyon ödemesi gerçekleşecek. Türkiye Ekonomi Bankası resmi sitesi üzerinde yapmış olduğu açıklamaya göre emekli promosyon kampanyasını emekli olan vatandaşlara duyurdu. Türkiye Ekonomi Bankası'nın yapmış olduğu açıklamaya göre emekli maaşını Türkiye Ekonomi Bankası'na taşıyanları yaklaşık olarak 4000 TL ödenek ödeneceğini ifade etti.

Türkiye Ekonomi Bankası'ndan 3750 Türk Lirası Emekli Promosyonu Ödemesi Yapılacak

Türkiye ekonomik Bankası emekli olan vatandaşın maaşını Türkiye Ekonomi Bankası'na taşımaya karar veren müşterilerine özel olarak yeni emekli kampanyasını duyurdu. Emekli maaşını 36 ay boyunca devamlı olarak Türkiye Ekonomi Bankası'ndan almayı taahhüt eden ve bu taahhüt dolana kadar en az 2 tane otomatik fatura ödeme talimatı uygulamış olan emekli maaş müşterileri 3750 Türk lirasına varan nakit promosyon kampanyasından yararlanmaya hak kazanıyor.

Toplam Olarak Ne Kadar Nakit Para Ödülü Verilecek

Duyurulmuş olan kampanyada ayrıca Türkiye Ekonomi Bankası'na davet ettikleri ve maaşını Türkiye Ekonomi Bankası'na taşınmış olan her bir emekli vatandaşın maaş müşterisi yakınları için de 250 Türk Lirası toplamda 2500 Türk lirasına Varan nakit olarak ödül alabiliyorlar.

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Emekli müşterileri için özel olarak müşterisine hizmet hakkı bulundurmuş olan Türkiye ekonomik Bankası emeklilerin bu haktan ve internet şubesi üzerinde gerçekleştirebilecekleri EFT Fast ve havale işlemlerinde herhangi bir ücret almıyor. Emekli olan vatandaşlara müjdeli haber çok geçmeden gelmiş oldu. Tam olarak 5250 lira nakit ödeme gerçekleştirilecek.

Emeklileri sevindirin müjdeli haberin içeriğinde Türkiye Ekonomi Bankası tarafından açıklama gelmiştir. Emekli maaş promosyonunda yararlanmak isteyen her emekli vatandaş haberi alır almaz vakit kaybetmeden harekete geçmiş durumda. Türkiye Ekonomi Bankası'ndan tam 5250 liraya ulaşmış olan nakit ödeme yapılacağı haberini duyurmuş oldu.

Emeklilere yönelik olan ve emekli vatandaşları harekete geçiren kampanyalar arka arkaya hız kesmeden devam etmiş bulunuyorken önemli bir haber de Türkiye Ekonomi Bankası'ndan gelmiştir. 2022 senesine girmemiz ile beraber bankalar emekli vatandaşlar için maaş promosyonları düzenlemeye başlamıştır. Bu bankalardan bir tanesi de Türkiye Ekonomi Bankası olarak emekli olan vatandaşlara 5250 liraya kadar promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

Türkiye Ekonomi Bankası Emekli Maaş Promosyonu Ne Kadardır?

Türkiye Ekonomi Bankası'nın emekli maaş promosyonu emekli vatandaşlar tarafından duyulur duyulmaz araştırılmaya başlandı. Bu bankanın maaş promosyonlarında her emekli vatandaş yararlanmak istediğinde maaşlarını Türkiye Ekonomi Bankası'nın bünyesine taşımaları ve bunun gerçekleşmesi durumunda 3 sene boyunca başka bir bankaya gitmeyeceklerinin sözünü vermeleri gerekir.

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından verilmiş olan emekli maaş promosyonları ise emekli maaşlarına göre değişiklik gösterecek şekildedir. Söze edilen maaşları 1500 liraya kadar olan emekli vatandaşlara 500 lira 1500 ile 2000 arası olan emekli vatandaşlara 625 lira ve maaşları 2500 üzeri olan emekli vatandaşlara ise tam 750 bin lira ikramiye verileceğini belirtti.

Bankalar tarafından eski zamanda yer almış olan müşterilere ek bir promosyon imkanı daha vardır. Bu kapsamda emekli müşterilerin 2 tane otomatik ödemeli talimatı vermiş olmaları gereklidir. Bu şekilde emekli vatandaşların alacakları promosyonlarda artış meydana gelebilir. Eski müşteriler için maaşları 1500 liraya kadar olan vatandaşlara yaklaşık olarak 1350 lira 1500 ile 2500 arası olan bireylere 1625 lira ve 2500 üzeri olanlara ise 2000 lira ek ödeme gerçekleştirilecek.