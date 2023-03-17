41, 43, 47 48'e bakmıyor! Bu hastalıklardan biri olan en az 5 bin 500 TL maaşla sorgusuz emekli ediliyor

Bu hastalıklardan biri olan en az 5 bin 500 TL maaşla sorgusuz emekli ediliyor... 41, 43, 47 48'e bakmıyor! Malulen emekli olmak için çalışma hayatında 1800 günlük primi doldurmuş olmak gereklidir. Ayrıca 10 senelik hizmet süresini tamamladıkları takdirde yaşadıkları sağlık sorunu kapsamında erken emekli olabiliyorlar. Bu hastalıkların başında kanser hastalarına malulen emeklilik imkânı sunuluyor. Bel boyun, mide, bağırsak, lösemi, sinir sistemi, meme, böbrek gibi birçok rahatsızlıkla kanser teşhisi konulması durumunda malulen emeklilik hakkı sağlanıyor.

Malulen emeklilik, çalışanların sağlıklarını kaybettikleri durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan özel bir hak olarak tanımlanabilir. Bu hak, çalışanların primlerinin yeterli olması durumunda, tüm emeklilik haklarını elde etmelerine olanak tanır. 41 yaşından itibaren tüm emeklilik haklarına sahip olabilen vatandaşlar, malulen emekli olduklarında da bu haklara sahip olurlar.

Bu yazıda, malulen emekliliğin koşulları ve emekli eden hastalıklar listesi hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, çalışanların malulen emekli olmaları durumunda ne kadar maaş alabileceklerini de ele alacağız.

Bazı Hastalıkların Malulen Emeklilik Hakkı Sağladığı Durumlar

Malulen emeklilik, çalışanların sağlıklarını kaybettikleri durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan özel bir hak olarak tanımlanabilir. Bu hak, çalışanların primlerinin yeterli olması durumunda, tüm emeklilik haklarını elde etmelerine olanak tanır. 41 yaşından itibaren tüm emeklilik haklarına sahip olabilen vatandaşlar, malulen emekli olduklarında da bu haklara sahip olurlar.

Bu yazıda, malulen emekliliğin koşulları ve emekli eden hastalıklar listesi hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, çalışanların malulen emekli olmaları durumunda ne kadar maaş alabileceklerini de ele alacağız.

Malulen Emekliliğin Koşulları

Malulen emeklilik için belirlenmiş bazı koşullar vardır. Bunların başında, çalışanların en az 10 yıl boyunca sigortalı olmaları gerekir. Ayrıca, en az 1800 prim gününün yatırılmış olması ve sağlık kurulunun erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybı olduğunu tespit etmesi gerekmektedir.

Çalışanların malulen emeklilik hakkı kazanabilmeleri için, 4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olmaları veya 4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. 4C kapsamında çalışanların ise görevden ayrılmış olmaları yeterlidir.

Malulen emeklilik için bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Yani, çalışanlar herhangi bir yaşta malulen emekli olabilirler.

Emekli Eden Hastalıklar Listesi

Emekli eden hastalıklar listesi, doğrudan emeklilik sağlayan sağlık sorunlarından oluşur. Bu hastalıkların dışında kalan, bir veya birden fazla sağlık sorunu yüzde 60 iş gücü kaybına neden olursa da emeklilik hakkı sağlanabilir.

Emekli eden hastalıklar şunları içerir:

Birinci Grup: Kanser Hastalıkları

Malign (kötü huylu) tümörler

Lösemiler

Lenfomalar

Miyelomlar

İkinci Grup: Nörolojik Hastalıklar

Parkinson hastalığı

Multipl skleroz (MS)

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz)

Epilepsi

Demans (bunama)

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