Kefilsiz, Senetsiz, Belgesiz, İmzasız, 10.000 TL 20.000 TL ve 25.000 TL Kampanyası Başladı, İlk 3 Banka Kampanya Duyurdu

Bankalardan yeni kampanyalar peş peşe geliyor. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılan kişiler, hemen onaylı kredileri hesaplarına atıyor. 3 banka ilk kampanya duyurusunu bugün yaptı ve kampanya başladı. Kefilsiz, Senetsiz, Belgesiz, İmzasız, 10.000 TL 20.000 TL ve 25.000 TL krediler nasıl alınır, açıklandı.

Bankalardan kredi alacak olan kişilerin banka sicilleri uygun olmadıklarında bankalar hemen kefil istemektedirler. Kefil bulmak da zor olduğu için, ihtiyaç durumunda bu kredileri alamayacaksınız. Kefilsiz 10.000TL, 20.000TL ve 25.000 TL kredi almak için bazı bankaların kredi kampanyalarına katılabilirsiniz. Kefilsiz kredi veren bankalardan onay alacaksanız kredi sicilinizde bir pürüz olmaması gerekiyor. Eğer banka şartlarına uygun değilseniz kredi başvurusu yaptığınızda bankalar direk olumsuz yanıt verecektir. Bu bankalar kefil istemeyen bankalar olduğu için kredi başvurusu sonrasında onay almanız oldukça zordur. Ayrıca kredi olumsuz olursa da kefil istemeden başvurunuz iptal olacaktır.

Aktifbank Kefilsiz 25.000 TL Kredi Başvurusu Başladı

Özellikle bankalardan kredi başvurusu yaptığınızda kredi notunuz yüzünden sizlere onay verilmiyorsa, Aktifbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi skorunuza bakmadan onay verecektir. Yalnız bankalar arasındaki kredi sicilinizde sıkıntı olmaması, icralık durum olmaması gerekmektedir. Kara listedeyseniz hiçbir banka sizin o borcu ödemediğiniz durumda kredi vermeyecektir.

Aktifbank ihtiyaç kredisi başvurusu hem SMS ile hem de internet sitesinden yapılmaktadır. İnternet sitesine girdiğinizde başvuru formunu doldurursanız hemen kredi sonucu size gelecektir. Kredi sonucu onaylanan kişileri genel müdürlük arayacak ve kullanım konusunda bilgiler verecektir. Şubesiz olarak verilecek bu kredilerde adresinizde kredi kullanacaksınız. Ayrıca cep telefonunuzdan Kredi TC kimlik yazıp, 3050’ye mesaj atarsanız da banka hemen kredinizin sonucunu size söyleyecektir.

QNB Finansbank Kefilsiz ve Evraksız 25.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

QNB Finansbank üzerinden kefilsiz ve evraksız kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka özellikle kredi skoru yüksek olan kişilerin başvurularını anında yapmaktadır. Sizlerde eğer bu bankadan işlem yapacaksanız, kredi başvurusunu SMS atarak yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 5030’a gönderirseniz banka hemen kredi sonucunu sizin cep telefonunuza verecektir. Kredi olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir. Kredi olumsuz olduğunda banka kefil istemeyecektir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzun olumlu olması gerekmektedir.

TEB Kefilsiz 25.000 TL Kredi, Hemen Onay Veriyor

TEB kefilsiz kredi veren bankaların başında gelmektedir. Kredi notunuz 1200 ve üzerindeyse, sigorta durumunuz en az 3 aylık ise banka size hemen onay verecek ve kredinizi kullandıracaktır. 25.000 TL’ye kadar size en yakın banka şubesinden veya resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca bu bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız bankaya gitmeden bile hemen onaylanan kredinizi hesaba atabilirsiniz. TEB bankası bu krediler haricinde onay alan müşterilere ayrıca TEB Bonus kredi kartı da vermektedir.