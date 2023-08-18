Bireysel ihtiyaç kredisi ihtiyacını dijital ortamda anında karşılayan Yapı Kredi taşıt kredisi kampanyası ile de yeni bir dönemi başlatıyor. Yapı Kredi Mobil uygulama üzerinden bireysel kullanıcı hesabı oluşturanlar taşıt kredisine başvuruda bulunarak 48 ay vadeli ikinci el taşıt kredisi fırsatını cazip faiz oranları ile değerlendiriyor.

Yapı Kredi sıfır kilometre ve 10 yaşa kadar olan tüm ikinci el araçlarda 48 aya kadar vade fırsatı uyguluyor. Üstelik kefilsiz, şartsız sunulan bu teklif ekspertiz süreci ile uğraşmadan krediye kolay yollardan ulaşmayı sağlıyor. Online platform üzerinden başlatılan kredi başvurusu en yakındaki Yapı Kredi şubelerine gelerek tamamlanabiliyor.

YAPI KREDİ KEFİLSİZ 150 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bireysel ihtiyaca yönelik bankaların sunduğu taşıt kredisi tekliflerinden daha uygun faizli ve esnek ödeme limitine sahip olan Yapı Kredi 0 ve 2. el taşıt kredisi kampanyalarını 31 Ağustos tarihine kadar sürdürüyor. Yapı Kredi ikinci el taşıt kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey Yapı Kredi Mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme başlatmak. İkinci el taşıt kredisi başvurusu için internet şubesi üzerinden veya mobil uygulama aracılığı ile şifre oluşturarak uygulamaya giriş yapıp “Hemen başvuru” butonu bunu kullanabilirsiniz. Görüntülü görüşme sırasında bağlantı kuracak asistanlar ile Yapı Kredi taşıt kredisi hakkında detaylı bilgi alınabilir.

YAPI KREDİ KEFİLSİZ 150 BİN TL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Yapı Kredi İkinci El 150 bin TL taşıt kredisi kampanyası 24 ay, 36 ay ve 48 ay vadelerle 3 farklı ödeme planı ile kişiye özel sunuluyor. Aşağıdaki tabloyu takip ederek güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarı hakkında bilgi edinebilirsiniz: