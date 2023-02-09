Kefil yok, Gelir Belgesi yok: Vakıfbank yeni kampanyasında 50.000 TL Ödeme Yapıyor!

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olması durumunda başvuru şartlarına uygun olarak bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşları, duyuru paylaşıldı. Banka müşterisi olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bu kampanyalarda uygun faiz oranları ile birlikte sizlere hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecektir. Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşların 3 ay, ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi ödemesi verilecektir. Vakıfbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olarak bankanın mobil uygulaması üzerinden diledikleri zaman kredi başvurusu yapabiliyor.

KEFİLSİZ VE GELİR BELGESİZ KREDİ

Kefilsiz ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşların PTT banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri internet bankacılığı uygulaması olan Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden 7 24 verilmektedir.