Kefil ve Gelir Belgesi Aranmadan Herkese 15 Bin Lira Verilecek! Anında Onay Garantisi

Akbank tarafından yapılan açıklamada acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 15.000 TL'ye kadar kredi paketi hazırlandığı belirtildi. Diğer kredilerden farklı olarak bu kredide kefil ve gelir belgesi aranmayacağı söylendi. Başvuru yapan vatandaşların da kredi onaylarının hemen verileceği bildirildi. Akbank'ın sunduğu bu fırsat kampanyasıyla vatandaşlar, 36 aya kadar vadelerle ihtiyaç kredisi kullanarak acil para ihtiyaçlarını hemen karşılayabilecekler.

Akbank resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, kredi başvurusunda bulunan kişilere hızlı bir şekilde anında kredi onayı verileceğini açıkladı. Ancak, ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların bazı basit şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartları karşılayan vatandaşlar aynı gün içinde paralarını alabilecekler. Yaptıkları başvuru 5 dakikada incelenerek, kişiye uygun olan kredi miktarı belirlenecektir. Başvuru yapan vatandaşın bu tutarı kabul etmesi halinde parası anında hesabına yatırılacaktır.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Akbank, ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin belli şartları sağlamalarını istemektedir. Bu şartlar arasında bankanın 36 aya kadar vade imkanı sunacağı kişilerin kredi geçmişini sorgulayacağı yer almaktadır. Bu kapsamda Akbank, tüm bankaları kapsayan kredi notu uygulamasını kontrol ederek normal veya yüksek kredi puanına sahip müşterilere öncelik vermektedir.

Kredi notu düşük olan müşteriler maalesef Akbank'tan kredi onayı alamıyor. Ancak genel olarak 18 yaşından büyük ve bankalara borcu olmayan kişilere kredi onayı veriliyor. Emekli ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşlar da emekli kredisinden yararlanabiliyorlar. Fakat, emekli kredisinden faydalanmak için kişinin emekli maaşını Akbank'tan alması gerekiyor. Bu şartların sağlanması halinde, ihtiyaç kredisi veya emekli kredisi için başvuru yapanların talepleri hızlı bir şekilde değerlendirilip onaylanıyor.

AKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank'ın kefil veya gelire bakmaksızın vereceği 15 bin liralık düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın Akbank şubesine bizzat giderek başvuru yapması gerekmektedir. Başvurusunu yüz yüze yapacak kişilerin kimliklerini de yanlarına almaları şarttır.

Banka şubelerine gitmeden başvuru yapmak isteyen vatandaşların ise Akbank'a ait 444 25 25 numaralı çağrı merkezini araması ya da Akbank'ın resmi internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntemleri kullanarak yaptığınız başvurular, en kısa süre içerisinde Akbank tarafından değerlendirilir ve anında sonuç tarafınıza bildirilir. Kişilerin kredi notuna göre çekebileceği maksimum kredi miktarı belirlenir ve müşterinin onay vermesi halinde parası hesabına yatırılır.

Banka şubesi, mobil uygulama ya da çağrı merkezinden başvuru yapmak yerine SMS vasıtasıyla başvurmak isteyen müşteriler için de gerekli bilgiler banka tarafından paylaşılmıştır. SMS ile başvuru yapmak için KREDİ yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. Kimlik Numarasını yazın. Oluşturduğunuz bu mesajı 4425 numarasına gönderin. SMS yoluyla yaptığınız başvurunun sonucu 5 dakika içinde sonuçlanır ve tarafınıza SMS ile bildirilir. Onay alırsanız paranızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.