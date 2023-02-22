Acil Para Lazım Diyenlerin İmdadına Yetişti! 100 Bin Lira Hesaplara Anında Yatacak

Türkiye'deki bankalar, vatandaşlarımız tatil, evlilik, eğitim, sağlık veya borç ödemeleri gibi farklı nakit ihtiyaçlarını hemen karşılayabilsin diye anında ihtiyaç kredisi paketleri sunmaktadır. Bu krediler maksimum 36 aya kadar vadelendirilmektedir ve bankalar, diğer bankalardan daha çok müşteri kazanabilmek için zaman zaman faiz indirimleri veya erteleme fırsatı vermektedir.

Bazı bankalar da dosya masrafı talep etmeyebilir, gelir belgesi istemeyebilir ya da düşük kredi notuna sahip olan müşterilere de kredi verebilir. Bunun yanı sıra müşterilerin hızlı bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için Anında Kredi kampanyaları da sunar. Bu kampanyalar, kredi onayının 5-10 dakika içinde verilmesiyle diğer kredi türlerinden farklılık gösterir.

Acil nakit ihtiyacım var diyen vatandaşlar, öncelikle özel bankaları tercih etmelidir. Devlet bankalarında yoğun talep olduğundan, kredi sonuçları hemen verilmez ve para almak için daha uzun süre beklemeniz gerekir. Özel bankalar ise acil kredi başvurularına hızlıca yanıt verir. İş Bankası, İNG Bank ve Denizbank en hızlı yanıt veren bankalar arasında yer almaktadır.

İNG BANK ANINDA KREDİ

İNG Bank, yeni müşterilerine ve Turuncu Ekstra müşterilerine anında 20.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu kredinin faiz oranları yüzde 0,99'dan başlıyor ve ilk ödeme üç ay ertelenebiliyor. İNG Bank'ın belirlediği şartları taşıyan vatandaşlar, internet bankacılığı veya mobil bankacılık kullanarak hızlı bir şekilde başvuruda bulunabiliyor ve dakikalar içinde kredilerini hesaplarına alabiliyor. Başvuru sonucu da 5-10 dakika içinde SMS yoluyla bildiriliyor. Kampanyaya yüz yüze başvuru yapılmıyor, yalnızca internet aracılığı ile yapılan başvurularda bu faiz oranı geçerli oluyor.

DENİZBANK ANINDA KREDİ

Denizbank, nakite sıkışmış vatandaşlara evraksız ve kefilsiz olarak 55 bin TL'ye kadar anında kredi veriyor. Kredi başvurunuzun sonucu 5 dakika içinde tarafınıza bildiriliyor, para hesabınıza yükleniyor ve banka şubesine gitmenize gerek kalmıyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların belirlenen numaraya SMS göndermesi gerekiyor. Anında ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler telefonlarının SMS bölümüne girip mesaj alanına KREDİM yazıp, T.C. kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini 3280'e SMS göndererek başvurularını gerçekleştirmiş oluyor. Banka, kişilerin ne kadar kredi çekebileceğine karar veriyor ve onay vermeniz halinde paranız hesabınıza yatıyor.

İŞ BANKASI ANINDA KREDİ

İş Bankası, Anında Kredi kampanyası ile müşterilerinin para ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor. Bu kampanya kapsamında, faiz oranı başvuru yapan kişinin kredi notu, gelir düzeyi ve çeşitli faktörlere bakılarak kişisel olarak hesaplanıyor. İyi bir kredi notuna sahip olan müşteriler düşük faizli kredi alabiliyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan, İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatikler aracılığıyla başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, 5 dakika içinde size haber verilir ve istediğiniz kredi miktarı İş Bankası'nın vadesiz hesabına anında ödenir. Kredi limiti, kampanya kapsamında 100.000 TL'ye kadar çıkabilir.