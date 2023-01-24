Kefil istenmeden, Ziraat Bankası üzerinden, 10.000 TL üzerinde nakit ödeme verilecek! Bankadan açıklama yapıldı

Bankalar üzerinden, kefil istemeden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriyor.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan kredileri istedikleri zaman hesaplara yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen bireysel müşterileri için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi belirli şartlar dahilinde emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara ve aynı zamanda devlet memuru olup, kredi kullanmak isteyen kişilere verilmektedir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen hızlı bir şekilde yapabilir ve istediğiniz zaman bankadan kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi Başvuru Formu ile birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda hemen aynı gün içinde işlemler yapılmaktadır.

Ziraat Bankası banka müşterisi olup, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden işlemlerini yapabildikleri gibi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 24, bu işlemleri yapabilmektedir. Başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kredi alabilirim emekli maaş hesabınız üzerinden de dilediğiniz zaman işlem yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.