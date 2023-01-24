200.000 TL’ye sıfır araba! Türkiye'de kapış kapış gider! Dünya’nın en uygun arabası Suzuki Alto nasıl? Alınır mı?

Dünya’nın en uygun arabası Suzuki Alto nasıl? Alınır mı? 200.000 TL’ye sıfır araba! Türkiye'de kapış kapış gider! Japon oto devi Suzuki, Dünya çapında en uygun arabanın Suzuki Alto olduğunu fiyatı ile gözler önüne serdi. Çok yakında Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor. Sıfır araç alıcıları Suzuki alto hakkında genel bir araştırma yapmaya başladı bile! Suzuki Alto, Hindistan pazarında satışa girdi. İddialara göre sıradaki durağın Türkiye olacağı belirlendi.

Suzuki Alto Nasıl?

67 beygir güç üreten ve 1.0 litre benzinki bir motora sahiptir. Suzuki Alto, K10, 89 Nm tork üretmektedir. Şehir içerisinde 6.5, şehir dışında ise 4 litre yakıt tüketim değeri bulunmaktadır. Ayrıca başlangıç seviyesinde manuel şanzıman, donanım paketlerinde ise otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor. Jant seti 13 inç büyüklüğe sahiptir. Dolayısıyla Türkiye satılan Hyundai i10’dan çok daha küçük bir araba olduğunu göstermektedir.

Eğlence ekranına sahip Suzuki Alto K10, arka park sensörü ve çift hava yastığı donanımlarına sahiptir. Otomobilin fiyatı dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Hindistan da 5.000 Dolar bazında satışa çıkacağı iddia ediliyor. Bütçe dostu araba olduğu için tercih edilebilir.

Suzuki Alto Alınır Mı?

Özellikle büyük şehirlerde parça sıkıntısı olmadığı için uzman yorumlarına göre Suzuki Alto alınabilir. Peki, Suzuki Alto alınır mı? Kullanıcıların yorumlarına göre bayanların rahatlıkla kullanabileceği bir arabadır.

haber24.com özel haber