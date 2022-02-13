KDV Temel Gıdalarda Yüzde 1’e Düştü! Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği müjdesini verdi ve vatandaş konu hakkında çeşitli araştırmalarda bulundu. Yapılan açıklamada temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1'e düştüğü belirtildi ve market fiyatlarına Pazartesi günü itibariyle bu durumun yansıyacağı ifade edildi.

Peki hangi gıda ürünlerinde yüzde 1 KDV olacak, hangi gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1'e indirildi? Yapılan açıklamalar sonrasında 50 liralık peynirin 46 lira 75 kuruşa düşeceği belirtildi ve söz konusu KDV düşüşünün sebze ve meyve fiyatlarına da yansıyacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV indirimi ile ilgili yapmış olduğu açıklama ardından marketlerde zeytinyağı, sıvı yaz, patlıcan, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerin yeni fiyatları da merak konusu oldu. Sizler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV'nin yüzde 8’den yüzde 1’e düştüğünü açıklaması sonrasında temel gıda ürünlerinin fiyatları ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu söz konusu KDV düşüşü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini söyledi. Yapılan açıklamalara göre Pazartesi günü itibariyle yüzde 8 olan KDV’nin temel gıdada yüzde 1’e düşeceği bilgisi paylaşıldı. Tüketici ise temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi karşısında mutlu oldu.

Ağaoğlu cinsine göre farklılık göstermesi ile birlikte peynirin ortalama 50 liralarda satıldığını söyledi ve yapılan yeni vergi düzenlemesi ardından fiyatın 46 lira 75 kuruşa düşeceğini belirtti. Zeytinin 35 liradan hesaplanması durumunda 32 lira 70 kuruşa düşeceği söylenildi ve hiç değilse yeni fiyatın 32 lira yerine 30 lira olarak düzeltilmesine fayda olacağını aktardı.

Meyve fiyatları hakkında da bilgi veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu 10 liraya alınan meyvenin söz konusu indirim ile 9 ve 35 kuruşa düşeceğini belirtti.