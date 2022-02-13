Etna Yanardağı Patladı! İtalya'da Doğa Olayı Korkuttu

Avrupa'nın en yüksek yanardağı olarak bilinen ve İtalya'da bulunan Etna yanardağının patlaması sırasında oldukça nadir olarak görülen bir doğa olayı da yaşandı. Patlama sırasında volkanik yıldırımın meydana gelmesi gündemde yer aldı ve konu hakkında detaylar da merak konusu oldu.

Dünyanın farklı bölgelerinde geçtiğimiz son birkaç ayda yanardağlar aktif zaman geçirmiş ve patlama yaşanıp yaşanmayacağı araştırma konusu olmuştu. İtalya'da bulunan ve 3300 metre yüksekliğinde olduğu bilinen Etna Yanardağı diğer bir deyişle dünyanın en aktif yanardağlarından birisi patladı. Bu esnada gökyüzünde oluşan volkanik yıldırım da tüm dünyada dikkat çekti.

Konu hakkında açıklama ise İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından gerçekleşti ve patlama sonrasında önemli ifadeler kullanıldı. Söz konusu patlamaya bağlı oluşan duman ve külün 8 kilometreye kadar ulaştığı bilgisi aktarılırken volkanik patlamanın Güneydoğu kraterinde yaşandığı da söylenildi. Bunun yanı sıra İtalya Etna Yanardağı patlamasında herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı da açıklandı.

Yapılan açıklamada volkanik patlamalar sırasında meydana gelen volkanik yıldırımların oldukça şiddetli patlamalarda ya da denize yakın olan yanardağ patlamalarında gözlemlendiği bilgisi paylaşıldı. Oldukça nadir görülen volkanik yıldırımların bir doğa olayı olduğu ifade edildi ve son olarak bu olayın 2015 ve 2021 senelerinde görüldüğü aktarıldı. Avrupa'nın en yüksek yanardağı olan ve 3300 metre yüksekliğinde olduğu bilinen Etna yanardağ patlaması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bununla birlikte volkanik yıldırımların nasıl ve neden meydana geldiği hakkında detaylı bilgiler ise hala tam olarak bilinmiyor. Volkanik yıldırımların patlamada oluşan kül bulutunda bulunan yüklü parçacıkların sürtünmesi sebebiyle elektriğin buna yol açtığı düşünüyor fakat kesin olarak bir bilgi bilinmiyor. Diğer taraftan patlama sırasında çekilen videolarda ise volkanik yıldırımın görülmediği gözlemlendi.