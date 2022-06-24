Kazakistan Rusya'ya Karşı Soğuk Mu Davranıyor?

Geçen Cuma, Kassym-Jomart Tokayev Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve Batı'da yaptırım uygulanan Kremlin tarafından finanse edilen RT televizyon ağının başkanı Margarita Simonyan'ın yanında otururken köşeye sıkışmış göründü.

Üçlü, Rusya'nın eski imparatorluk başkenti ve Putin'in memleketi olan St Petersburg'daki Uluslararası Ekonomik Forum'un ana sahnesindeydi.

Simonyan, Kazak lidere Kremlin'in Ukrayna'da “özel operasyon” olarak adlandırdığı ve Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük silahlı çatışması olan operasyonun “kaçınılmazlığını” ve “yasallığını” sordu.

Kazakistan'ın eski dışişleri bakanı ve Birleşmiş Milletler'in eski genel sekreter yardımcısı Tokayev, "Bu konuda farklı görüşler var," diye başladı diplomatik.

Yaklaşık iki dakika boyunca uluslararası hukuk, BM Şartı ve toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin hakkının “uyumsuzluğu” hakkında uzun uzun düşündü .

Kendi kaderini tayin hakkı dünya çapında uygulanırsa, şu anda BM üyesi olan 193 devlet yerine 600'den fazla ülke olacak. Elbette bu kaos olur” dedi Tokayev.

Sonra Kazakistan'ın eski imparatorluk efendisiyle Sovyet sonrası “stratejik ortaklığını” parçalamış gibi görünen bir şey söyledi.

Tokayev, hafif bir gülümsemeyle, “Bu yüzden Tayvan'ı, Kosova'yı, Güney Osetya ve Abhazya'nın [ayrılan Gürcü bölgeleri] tanımayacağız” dedi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki iki ayrılıkçı bölge, "Görünüşe göre, aynı ilke bize göre Luhansk ve Donetsk olan yarı devlet bölgelerine de uygulanacak" dedi.

Her iki bölge de 2014'te Moskova'nın askeri ve mali desteğiyle 13.000'den fazla insanı öldüren ve milyonlarca insanı yerinden eden bir savaşta ayrıldı.

Ancak Kremlin , onların “bağımsızlığını” ancak sekiz yıl sonra, 22 Şubat'ta, tam anlamıyla Ukrayna'yı işgal etmeden iki gün önce tanıdı.

Tokayev'in geçen haftaki sözleri Kremlin'deki birçok kişiyi öfkelendirdi.

Bir Rus milletvekili Tokayev'in Putin'e “meydan okuduğunu” söyledi ve Moskova'nın Kazakistan'ın büyük bir etnik Rus nüfusuna sahip kuzey bölgelerini işgal edebileceğini ima etti.

Konstantin Zatulin, Moskova Radyosuna verdiği demeçte, "Kazakistan denilen şeyle pek ilgisi olmayan, ağırlıklı olarak Rus nüfusa sahip birçok kasaba var" dedi.

“Astana'nın [Kazak başkenti Nur-Sultan'ın eski adı], dostlarımız ve ortaklarımızla toprak meselelerini gündeme getirmediğimizi ve tartışmadığımızı unutmamasını istiyorum. Geri kalanıyla – örneğin, Ukrayna ile – her şey mümkün” dedi.