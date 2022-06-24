Afgan Depreminde Hayatta Kalanlar Yiyecek ve Barınaktan Yoksun

Afganistan'ın yirmi yılı aşkın bir süredir en ölümcül depreminden kurtulanlar, harap olmuş uzak köylerde yardım beklerken yiyecek, su veya barınaksız kaldı.

Çarşamba günü engebeli doğu illerinde meydana gelen ve en az 1.000 kişinin ölümüne ve yaklaşık 10.000 evin yıkılmasına veya hasar görmesine neden olan 5.9 büyüklüğündeki deprem, dağ yollarını kapatan kaya ve çamur kaymalarını tetiklerken cep telefonu kulelerini ve elektrik hatlarını devirdi.

Devlet medyası , etkilenen illere ulaşan ilk zorluklardan sonra yardımın damlamaya başladığı Cuma günü aynı bölgede daha küçük bir deprem daha meydana geldiğinde en az beş kişinin öldüğünü ve en az 11 kişinin yaralandığını bildirdi .

Doğu Paktia eyaletindeki Gardez'den bildiren Al Jazeera'dan Ali Latifi, “Helikopterler yaralıları transfer etmede ve yardım sağlamada etkili olsa da, etrafta dolaşmak için yeterli değil” dedi.

Taliban'ın 203 Mansoori Ordusu Kolordusu komutanı Mevlevi Halid, El Cezire'ye tüm helikopterlerin Kandahar ve Kabil'den getirildiğini söyledi. “Elbette hala çok daha fazlasına ihtiyacımız var, hala bir eksiklik var” dedi.

Kötü bir şekilde etkilenen Paktika eyaletinde ikamet eden Yaqoub Khan, El Cezire'ye yerel cami de dahil olmak üzere tüm binaların yerle bir edildiğini söyledi. Burada hiçbir şey kalmadı, sadece yaralılar var” dedi.

Yetkililer, depremde yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Paktika'nın Gayan semtinde yaşayan Ali Khan, El Cezire'ye yerel saatle yaklaşık 1: 30'da yerin sallanmaya başladığını söyledi. "Ailem - çocuklar dahil 10 kişi - öldürüldü" dedi.

Khan, hayatta kalan akrabaları için tıbbi yardım bulmanın imkansız olduğunu söyledi. “Özel bir klinik var ama 30 dakika uzaklıkta. Devlet hastanesi yok” dedi.

En kötü etkilenen bölgelerin bazılarında hayatta kalanlar, ölülerini gömmek için ekipman bulmakta bile zorlandıklarını ve en temel erzaktan yoksun olduklarını söylediler.

Battaniye yok, çadır yok, barınak yok. Tüm su dağıtım sistemimiz mahvoldu. 21 yaşındaki Zaitullah Ghurziwal, Paktika eyaletindeki köyünde AFP haber ajansına verdiği demeçte, kelimenin tam anlamıyla yiyecek hiçbir şey yok.

Kurtarma operasyonları, ABD liderliğindeki uluslararası güçlerin yirmi yıllık savaşın ardından Ağustos ayında çekilmesiyle devralan Taliban için büyük bir sınav .