Kayıt dışı ekonomiye büyük darbe! 44 eylem planında neler yer alıyor? Liste uzun: vergi kaçıranlar, kiracılar, kriptocu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyi önleyebilmek için yeni yıl ile beraber başlatılacak 44 maddenin yer aldığı yeni bir eylem planı oluşturuldu. Gündelik hayattaki pek çok uygulama artık devletin yönetebileceği şekilde e-devlet platformuna taşınmış olunacak. Ürün takibi rahatlıkla yapılabilecek. Burada alınan kararlardan en önemlisi ise kira sözleşmelerine yönelik e-devlet üzerinden düzenlemelerin yapılabiliyor olması oldu.

Kayıt dışı eylem planı 2023 ve 2025 dönemleri arasında kapsayacak. Ekonomide belirsiz olan tüm harcamalar ve anlaşmalar hukuksal olarak da devletin denetimine alınmış olunacak. Sektörde kayıt dışı ekonominin ölçümünü yapılabilecek ve raporlanabilecek bir hale getirilmiş olunuyor. Bunun dışında ilk ve ortaöğretim seviyesinde bireylere yönelik hem Sosyal Güvenlik hem de vergi ödemelerine yönelik bilinç oluşturulabilmesi için de eğitimler sunulacak.

Vergi Kaçakçılığına Darbe!

İl denetim komisyonu korsan yayına son verebilmek için denetimlerinin sonuçlarını tutanak haline getirilecek. İlgili işletmeler ile paylaşılacak. Meyve ve sebzelerin kayıt dışı pazarlanmasını önleyebilmek için her kayıt sistemi çiftçi kayıt sistemi, e-fatura dönemi e-arşiv dönemi gibi uygulamalara yönelik elektronik ortamda entegrasyon tamamlanacak. Buna uygun bir veri tabanı oluşturulacak. Vergi kaçakçılığının ve vergi kaybının önlenebilmesi için de belediye gelirleri kanunu göz önünde bulundurularak özel bir bildirim alanı da oluşturulacak.

Uzaktan Çalışanlar Dikkat!

Öte yandan esnek ya da uzaktan çalışma modellerine yönelik de bir mevzuat düşünülüyor. Bunlar içinde yasal düzenlemelerin yapılması sağlanacak. İşverenlerin ödemelerini banka üzerinden yapmaları desteklenecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilmiş olmayacak. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar ise kamu ihlalinden kaynaklı yasaklanacak ve yatırım teşvik uygulamalarından faydalanmasının önüne geçilecek.

Kriptoculara Yeni Yasal Düzenleme!

Dönemin kripto para anlayışına yönelik de farklı bir yaptırım uygulanacak. Kripto paraların ekonomik, hukuki ya da teknolojik olarak net bir altyapısı da oluşturulacak . Ticari konularda gıda ve tarım ürünleri konusunda inşaat malzemeleri konusu üzerine yeni bir ürün takip sistemi kurulması planlanıyor. Bu sayede sözleşme dışında üretilen tüm tütün ürünlerine yönelik yapılması gerekenlerin mevzuat çalışmaları, etil alkolün amacı dışında kullanılmasına yönelik yasal bir düzenleme, akaryakıt istasyonlarından alınan yapılan işlemlerdeki vergi güvenliğini sağlamak ve denetlemek için özel bir taşıt tanıma sistemi kurulması planlanıyor.

Sanal Ödemeler Teşvik Edilecek!

2023 yılı itibarıyla nakit ödeme yerine daha çok kredi kartı ile ya da dijital sanal ödeme yöntemini kullanmak teşvik edilecek. Yaygınlaştırılması için çalışmalar dijital ortama aktarılacak. Daha çok nakit kullanımını önleyecek ve dijital ortamda faydalanmayı sağlayacak. Sanal harcama yapmayı özendirici bir hayat sistemine geçilecek. Kira sözleşmeleri bundan sonra e-devlet sistemine aktarılacak. Anlık ödeme sistemi adı verilen FAST’in kullanımının daha da yaygınlaştırılması bekleniyor.