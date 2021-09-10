Kayıp Arkadaşını Son Gören Kişi Çelişkili İfadeler Kullandı!

Küçükçekmece'de meydana gelen olayda 24 yaşındaki Ahmet Çetin isimli genç, 4 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Çetin'i son gören kişi olarak bir televizyon kanalına katılan ve açıklamalar gerçekleştiren Murat K. isimli şahıs ise çelişkili ifadeler kullandı. Şüphe çeken Murat K., daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve detaylar merak konusu oldu.

24 yaşındaki Ahmet Çetin’i son gören kişi olan Murat K.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade verdiği bilgisine ulaşıldı. Vermiş olduğu ifadede arkadaşının soyunarak dereye atladığını öne süren Murat K., şüphe çekti. Polis ekipleri kayıp genç hakkında soruşturmaya devam ederken konu titizlikle araştırmaya devam ediyor. 24 yaşındaki gencin eşyaları ise dere kenarına atılmış bir halde ele geçirilmişti.

Ahmet Çetin’in akrabaları polis ekiplerine başvurmuş ve şahsın 4 Eylül gününden beri kayıp olduğunu bildirmişti. Gencin öldürülmüş olabileceğini söyleyerek müracaatta bulunan aile, çocuklarının bulunmasını istedi.

Gerçekleşen kayıt müracaatı üzerine ise Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir soruşturma açıldı ve titizlikle çalışmalar yürütüldü. Bunun yanı sıra, kayıt gencin eşyalarının Küçükçekmece Hasanoğlu Deresi’ne atılmış bir halde bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kayıp olan Ahmet Çetin hakkında geniş çaplı bir operasyon başlattı ve şahsı son gören kişi olan arkadaşı Murat K., bir televizyon kanalına bağlandı. Konu hakkında bilgi veren Murat K., çelişkili ifadeler kullanarak olayı her defasında farklı bir şekilde anlattı. Polis ekipleri ise çelişkili ifadeler kullanan Murat K.’yi gözaltına aldı ve sorgulama başladı.

Polis ekiplerine verilen ifadede Murat K.’nin Ahmet Çetin hakkında kullanmış olduğu ifadeler dikkat çekici olarak yorumlandı. Arkadaşı ile birlikte içki içtiklerini ifade eden şüpheli Murat K., daha sonra Ahmet Çetin'in aniden yerinden kalkarak soyunduğunu ve daha sonra dereye atladığını öne sürdü.