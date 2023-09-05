Ev sahipleri ve kiracılar arasında çıkan tüm anlaşmazlıkları çözülebilmesi için arabuluculuk sistemi devreye girdi. Taraftar odasında oluşan sorunlara alternatif bir çözüm yöntemi sunan bu yeni dönemde hedefte dava açılmadan önce yaşanan anlaşmazlığın daha kolay şekilde çözülmesi ve sürecin yargıya yansımaması hedefleniyor.

ARABULUCULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira tespit davası, tahliye davaları, kiracı ve mal sahibi arasında oluşan kira sözleşmesinden kaynaklı ihtilaflar arabulucu ile çözüme kavuşuyor. Ortak mülk davalarında oluşan ve 3-4 yıl süren hissedarların hem zaman hem de değer kaybına yol açan tüm olumsuzlukların bu sayede giderilmesi planlanıyor.

Arabuluculuk sürecine dahil olacak taraflar dava açacağı yetkili mahkemelerin adliyede bulunan arabuluculuk bürolarına giderek başvuruda bulunacak. Bu süreçte başvuru ücreti ödemesi yapılmayacak.

ARABULUCULUK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Arabuluculuk hizmetinden yararlanacak taraflar iki saate kadar ücretsiz görüşme yapabilecek. Bu bütçe Adalet Bakanlığı tarafından sağlanacak. 2 saati aştığı anda taraflar eşit şekilde arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre ödeme yapacak. Tarafların eşit şekilde ödemesi gereken arabuluculuk ücreti neye göre belirleniyor?

sorusu da gündemde konuşuluyor.

Kira bedeli üzerinden tespit edilen dava için örnek vermek gerekirse; 5000 TL'lik kira ödeyen bir kiracı için 15.000 TL istenmiş olunabilir. Arabuluculuk bürosunda 12.000 TL'de anlaşıldığı düşünülürse 7.000 TL'lik bir artış olduğu için 7.000 x 12 üzerinden 84.000 TL yapıyor. İlk 100.000 TL'ye kadar olan kısım %6 oranında arabulucu ücreti üzerinden değerlendiriliyor. Bu rakam 5.040 TL'ye denk geliyor.