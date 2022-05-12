Katar Lideri, 2015 Nükleer Anlaşmasının Kurtarılmasına Yardımcı Olmak Amacıyla İran'da

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Körfez devleti Tahran ile Washington arasında 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması konusundaki anlaşmazlığın sona erdirilmesine yardımcı olmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi ile Tahran'da bir araya geldi.

Devlet televizyonu, Katar liderinin Tahran'ın Mehrabad Havaalanı'na gelişini ve burada İran'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Muhammed Mokhber tarafından karşılandığını gösterdi. Raporda, ziyaret sırasında ikili, bölgesel ve uluslararası konuların gündemde olduğu belirtildi.

Perşembe günkü bir günlük ziyaret, Avrupa Birliği'nin nükleer müzakereler koordinatörü Enrique Mora'nın İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri ile Tahran'da ikinci gün görüşme yaptığı sırada gerçekleşti.

ABD'nin yakın bir müttefiki olan Katar, İran nükleer anlaşmazlığını, perde arkasında arabuluculuk rolü oynamaya çalıştığı diplomatik çabalar listesine ekledi ve Şeyh Tamim, açmazı çözmek için daha fazla diyalog çağrısında bulundu.

Gezi, İran nükleer anlaşmasının taraflarını "yeni bir orta yola" getirmeyi amaçlıyordu, Reuters haber ajansı isimsiz bir kaynağın sözlerini aktardı.

Paktın eski haline getirilmemesi bölgesel riskler taşıyabileceğinden riskler yüksektir. İran'ın rakibi İsrail, diplomasinin çökmesi durumunda askeri harekat tehdidinde bulundu.

Viyana'daki görüşmeler, görünüşe göre İran'ın Washington'un İran'ın güçlü paramiliter İslam Devrim Muhafızları Ordusu üzerindeki terörizm tanımını kaldırması yönündeki talebi üzerine aylardır durdu.

Terk edilmiş anlaşma

Washington, 2018'de dönemin Başkanı Donald Trump döneminde İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak terk etti ve kapsamlı ekonomik yaptırımları yeniden uygulamaya koyarak İran'ın kendi taahhütlerini geri almaya başlamasına yol açtı.

Başkan Joe Biden, ABD'nin anlaşmaya geri dönmesini istediğini söyledi, ancak mekaniklerle ilgili görüşmeler Mart ayından bu yana durdu.

2015 paktı uyarınca İran, ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer silahlara giden olası bir yol olan hassas uranyum zenginleştirme çalışmalarını kısıtladı.

Bazı Körfez Arap komşularının aksine, Katar İran'la yakın ilişkilerini sürdürdü ve iki ülke dünyanın en büyük doğal gaz sahasını paylaşıyor.

İran devlet haber ajansı IRNA, "İran'ın varlıklarının dondurulması, 2022 Dünya Kupası'nın düzenlenmesinde işbirliği, esir değişimi ve enerji alanında işbirliğinin" de emirin ziyaretinin gündeminde olduğunu söyledi.

İran, Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Erkekler Futbol Dünya Kupası finalleri için seyircileri yakındaki tatil adası Kish'te ağırlamakla ilgilendiğini belirtti. Hayranlarını adaya çekme umuduyla ziyaretçiler için vize ücretlerinden feragat ediyor.

Tahran'da konuşan Şeyh Tamim, kıdemli El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in öldürülmesinden sorumlu olanların sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Yorumları, Tahran'da Raisi ile canlı bir basın toplantısında yapıldı. Ebu Akleh, Çarşamba günü Cenin'de başından vurularak yaralandı. El Cezire, tanıklar ve Katar, İsrail askerlerini cinayetle suçladı.

Katar, Şubat ayında Raisi'yi ağırladı. Küçük boyutuna rağmen, Körfez ülkesi bölgede ve uluslararası alanda sessiz bir arabulucu ve müzakereci olarak stratejik bir rol oynamaktadır. Katar'ın hem Washington hem de Tahran ile olan bağları, Doha'nın ikisi arasındaki bakış açılarını aktarmasına izin veriyor.