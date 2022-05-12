İngiltere Polisi 'Partygate' Skandalı Nedeniyle 100'den Fazla Para Cezası Verdi

İngiliz polisi, COVID-19 salgını sırasında Downing Street ve diğer Birleşik Krallık hükümet binalarında düzenlenen tecrit kurallarını ihlal eden toplantılarla ilgili soruşturmalarının bir parçası olarak 100'den fazla para cezası verdi.

Perşembe günü yapılan bir güncellemede, Metropolitan Polis Servisi (MET), kural ihlallerine ilişkin kanıtının canlı kaldığını, yani para cezalarının toplamının daha da artabileceğini söyledi.

Bu, MET'in bir ay içinde sözde "Partygate" skandalı hakkındaki soruşturmasıyla ilgili ilk güncellemesiydi. Servis daha önce her iki haftada bir bülten yayınlıyordu, ancak geçen hafta yapılan yerel seçimler tamamlanana kadar en son rakamları açıklamayı erteledi.

MET, 12 Nisan'daki son güncellemesinde, Başbakan Boris Johnson'ın resmi ikametgahının bulunduğu Whitehall ve Downing Street'teki COVID-19 düzenlemelerinin ihlaline ilişkin soruşturmanın resmi adı olan "Hillman Operasyonu" nun bir parçası olarak 50'den fazla para cezası verdiğini söyledi.

Polis, Johnson'ın katıldığı bilinen toplam 12 toplantıyı araştırıyor.

Hem kendisi hem de Maliye Bakanı Rishi Sunak, Nisan ayında verilen para cezalarının alıcıları arasındaydı.

Johnson, doğum gününü kutlamak için Haziran 2020'de ofisinde düzenlenen bir toplantıya katılarak karantina kurallarını çiğnemesi üzerine Nisan ayında verilen para cezasını aldığı için özür diledi, ancak konuyla ilgili istifa etmeyi reddetti.

Diğer toplantılar için daha fazla para cezası alabilir ve ayrıca "Partygate" hakkında bir meclis soruşturmasının yanı sıra üst düzey bir memur tarafından yönetilen bir soruşturma ile karşı karşıyadır.

Ancak Perşembe günü, sözcüsü, başbakana son polis eyleminin bir parçası olarak başka bir ceza verilmediğini söyledi.

Johnson'ın Muhafazakar Partisi, COVID-19 ihlalleri konusundaki kamuoyu hayal kırıklığı ve artan bir yaşam maliyeti krizi konusundaki yaygın endişelerin ortasında geçen haftaki yerel seçimlerde bir dizi kayıp yaşadı.

Bu arada, ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer da, koronavirüs kısıtlamalarının hala yürürlükte olduğu Nisan 2021'de bir milletvekilinin ofisinde bira içerken filme alındıktan sonra artan baskı altında.

Kuzey İngiltere'deki polis, geçen hafta olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Starmer, herhangi bir yanlışlığı reddetti ve memurların eylemlerinin aslında o sırada yürürlükte olan kuralları ihlal ettiğine karar vermesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Onura, dürüstlüğe ve yasaları yapanların bunlara uyması gerektiği ilkesine inanıyorum" dedi. "Polis bana sabit ceza bildirimi vermeye karar verirse, elbette doğru olanı yapar ve istifa ederim."