Katar 2022: Bir Bakışta Futbol Dünya Kupası Stadyumları

Katar, önümüzdeki yıl Kasım ve Aralık aylarında sekiz stadyumda oynanacak bir turnuva olan 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

2022 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak sekiz stadyumun tamamının durumuna bakalım:

Halife Uluslararası Stadyumu

Kapasite: 40.000

Açılış: Mayıs 2017

Yer: Doha

Khalifa Uluslararası Stadyumu, Katar 2022 için turnuvaya hazır ilk mekandı ve Katar 2022'de üçüncülük play-off'u da dahil olmak üzere maçlara ev sahipliği yapacak.

Al Janoub Stadyumu

Kapasite: 40.000

Açılış: Mayıs 2019

konum: Vakra

Al Janoub Stadyumu, sıfırdan inşa edilen ilk Katar 2022 turnuva mekanıydı ve Katar 2022'de son 16 turuna kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak.

Eğitim Şehir Stadı

Kapasite: 40.000

Açılış: Haziran 2020

Yer: Eğitim Şehri

Education City Stadyumu, Haziran 2020'de, koronavirüs pandemisi sırasında ön saflardaki sağlık çalışanlarına haraç ödeyen sanal bir etkinlik sırasında açıldı.

Katar 2022'de çeyrek final aşamasına kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak.

Al Bayt Stadyumu

Kapasite: 60.000

Açılış: Kasım 2021

konum: Al Khor

Al Bayt Stadyumu, Katar 2022'de yarı final aşamasına kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak.

Organizatörler, turnuvadan sonra stadyumdaki yaklaşık 28.000 koltuğun gelişmekte olan ülkelere bağışlanacağını söyledi.

Al Rayyan Stadı

Kapasite: 40.000

Açılış: Aralık 2020

Yer: Al Rayyan

Al Rayyan Stadyumu, 2022 Dünya Kupası finaline iki yıl kala, 18 Aralık 2020'de açıldı. Katar 2022'de son 16 turu da dahil olmak üzere maçlara ev sahipliği yapacak.

Al Thumama Stadyumu

Kapasite: 40.000

Açılış: Ekim 2021

Yer: Doha

Al Thumama Stadyumu, Katar 2022'de çeyrek final aşamasına kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak.

Ras Abu Aboud Stadyumu

Kapasite: 40.000

Açılış: Kasım 2021

Yer: Doha

Ras Abu Aboud Stadyumu, futbol Dünya Kupası tarihindeki ilk tamamen demonte turnuva mekanı olacak. Katar 2022'de son 16'ya kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak. Yapısı modifiye edilmiş nakliye konteynerleri kullanılarak inşa edilecek.

Lusail Stadyumu

Kapasite: 80.000

Açılış: TBC

Yer: Lusail Şehri

Lusail Stadyumu, 2022 Dünya Kupası için en büyük turnuva mekanı olacak ve etkinliğin her aşamasındaki maçlarla birlikte finale ev sahipliği yapacak.