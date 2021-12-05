Katar 2022: Bir Bakışta Futbol Dünya Kupası Stadyumları
Katar 2022 maçlarına ev sahipliği yapacak sekiz stadyuma hızlı bir bakış.
Katar, önümüzdeki yıl Kasım ve Aralık aylarında sekiz stadyumda oynanacak bir turnuva olan 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
2022 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak sekiz stadyumun tamamının durumuna bakalım:
Halife Uluslararası Stadyumu
Kapasite: 40.000
Açılış: Mayıs 2017
Yer: Doha
Khalifa Uluslararası Stadyumu, Katar 2022 için turnuvaya hazır ilk mekandı ve Katar 2022'de üçüncülük play-off'u da dahil olmak üzere maçlara ev sahipliği yapacak.
Al Janoub Stadyumu
Kapasite: 40.000
Açılış: Mayıs 2019
konum: Vakra
Al Janoub Stadyumu, sıfırdan inşa edilen ilk Katar 2022 turnuva mekanıydı ve Katar 2022'de son 16 turuna kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak.
Eğitim Şehir Stadı
Kapasite: 40.000
Açılış: Haziran 2020
Yer: Eğitim Şehri
Education City Stadyumu, Haziran 2020'de, koronavirüs pandemisi sırasında ön saflardaki sağlık çalışanlarına haraç ödeyen sanal bir etkinlik sırasında açıldı.
Katar 2022'de çeyrek final aşamasına kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak.
Al Bayt Stadyumu
Kapasite: 60.000
Açılış: Kasım 2021
konum: Al Khor
Al Bayt Stadyumu, Katar 2022'de yarı final aşamasına kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak.
Organizatörler, turnuvadan sonra stadyumdaki yaklaşık 28.000 koltuğun gelişmekte olan ülkelere bağışlanacağını söyledi.
Al Rayyan Stadı
Kapasite: 40.000
Açılış: Aralık 2020
Yer: Al Rayyan
Al Rayyan Stadyumu, 2022 Dünya Kupası finaline iki yıl kala, 18 Aralık 2020'de açıldı. Katar 2022'de son 16 turu da dahil olmak üzere maçlara ev sahipliği yapacak.
Al Thumama Stadyumu
Kapasite: 40.000
Açılış: Ekim 2021
Yer: Doha
Al Thumama Stadyumu, Katar 2022'de çeyrek final aşamasına kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak.
Ras Abu Aboud Stadyumu
Kapasite: 40.000
Açılış: Kasım 2021
Yer: Doha
Ras Abu Aboud Stadyumu, futbol Dünya Kupası tarihindeki ilk tamamen demonte turnuva mekanı olacak. Katar 2022'de son 16'ya kadar olan maçlara ev sahipliği yapacak. Yapısı modifiye edilmiş nakliye konteynerleri kullanılarak inşa edilecek.
Lusail Stadyumu
Kapasite: 80.000
Açılış: TBC
Yer: Lusail Şehri
Lusail Stadyumu, 2022 Dünya Kupası için en büyük turnuva mekanı olacak ve etkinliğin her aşamasındaki maçlarla birlikte finale ev sahipliği yapacak.