Endonezya'daki Yanardağ Patlamasında Ölü Sayısı Artıyor

Yetkililer Pazar günü yaptığı açıklamada, Endonezya'nın en yoğun nüfuslu Java adasındaki en yüksek yanardağın patlamasının ardından ölenlerin sayısının 13'e yükseldiğini ve yedi kişinin hala kayıp olduğunu, yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamada, için için yanan enkaz ve kalın çamur, arama çabalarını engelledi.

Doğu Java eyaletinin Lumajang bölgesindeki Semeru Dağı, 12.000 metreden (40.000 fit) fazla kalın kül sütunlarını gökyüzüne püskürttü ve Cumartesi günü şiddetli yağmurların tetiklediği ani bir patlamanın ardından, yamaçlarından kavurucu gaz ve lavlar aşağı aktı. Bazı köyler düşen külle kaplandı.

Jeolojik araştırma merkezinin başkanı Eko Budi Lelono, 3,676 metrelik (12.060 fit) Semeru'nun tepesindeki lav kubbesini aşındıran ve sonunda çöken bir fırtına ve günlerce süren yağmurun patlamayı tetiklediğini söyledi.

Yakıcı gaz ve lav akışlarının Cumartesi günü en az iki kez yakındaki bir nehre 800 metreye (2.624 fit) kadar ulaştığını söyledi. Ajans, insanlara kraterin ağzından 5 kilometre (3,1 mil) uzakta kalmaları tavsiye edildi.

Lumajang bölge başkanı Thoriqul Haq, "Kalın kül sütunları birkaç köyü karanlığa çevirdi" dedi. Yüzlerce kişinin geçici barınaklara taşındığını veya diğer güvenli alanlara bırakıldığını söyleyen Bakan, elektrik kesintisinin tahliyeyi engellediğini de sözlerine ekledi.

Haq, yağışla karışan enkaz ve lavın, Lumajang ile komşu Malang bölgesini birbirine bağlayan ana köprünün yanı sıra daha küçük bir köprüyü yok eden kalın çamur oluşturduğunu söyledi.

Lelono, Çarşamba gününden bu yana aktivitedeki artışa rağmen, Semeru'nun alarm durumunun geçen yıl patlamaya başladığından bu yana dört seviyenin en yüksek üçüncü seviyesinde kaldığını ve Endonezya'nın Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Volkanoloji Merkezi'nin bu hafta yükseltmediğini söyledi.

Ulusal Afet Azaltma Ajansı sözcüsü Abdul Muhari, en az 13 köylünün ciddi yanıklardan öldüğünü ve 57'sinin hastaneye kaldırıldığını, bunların 16'sının yanık yaralanmasıyla kritik durumda olduğunu söyledi. Kurtarma ekiplerinin hala kayıp olduğu bildirilen Curah Kobokan köyünde bir nehir boyunca yedi sakini ve kum madencisini aradığını söyledi.

Muhari, köydeki tüm evlerin volkanik enkaz nedeniyle hasar gördüğünü ve 900'den fazla kişinin geçici hükümet sığınaklarına kaçtığını söyledi.

Semeru'nun izleme biriminin başkanı Liswanto, ofisinin toplumu ve madencileri, sensörler geçen hafta artan aktiviteyi tespit ettikten sonra, sıcak külün Semeru'nun kraterinden herhangi bir zamanda düşebileceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Ancak Lumajang ilçe merkezinin yakınındaki bir hükümet sığınağına kaçan bazı sakinler, yetkililerin kendilerine yanardağın faaliyetlerinden bahsetmediğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Adita Irawati, ofisinin Cumartesi günü tüm havayollarının yanardağa yakın rotalardan kaçınması için bir bildiri yayınladığını söyledi. Uçuş operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini ve yetkililerin durumu izlemeye devam edeceğini söyledi.