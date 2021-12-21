Katar, 2021 FIFA Arap Kupası'nda Mısır'ı Mağlup Ederek Üçüncü Oldu

Ev sahibi takım, uzatmaların ardından golsüz sona erdikten sonra dramatik penaltı atışları kazanıyor.

Katar, turnuvanın üçüncülük maçında Mısır'ı penaltılarla mağlup ettikten sonra 2021 FIFA Arap Kupası'nın podyumuna katıldı.

Cumartesi günkü hararetli maç, her iki takımın da neredeyse eşit topa sahip olmayı başardığı ve Mısır'ın son dakikalarda biraz üstünlüğü ele aldığı için her iki yönde de ilerliyor gibi görünüyordu.

Cumartesi günü ilerleyen saatlerde Tunus, şampiyonluk için Afrika şampiyonu Cezayir'i aldıklarında üzmeyi umuyor.

Her iki takım da Cumartesi günkü Al Bayt Stadı'nda merakla beklenen finalde yer almak için kendi yarı final fikstürlerinin duraklama sürelerinin son dakikalarında gol atmıştı.

Katar'ın ulusal gün kutlamalarına denk gelen maç, gelecek yılki Dünya Kupası öncesinde ev sahipleri için başarılı bir turnuvanın kapılarını aralıyor.