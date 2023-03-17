Kaşla göz arasında SGK pimi çekti! Aylığını devlet bankasında tutana 20 bin 500 TL ödeniyor

Aylığını devlet bankasında tutana 20 bin 500 TL ödeniyor. Kaşla göz arasında SGK pimi çekti! Buna göre SGK aylığını özellikle devlet bankasında tutanlara özel fırsatlar sunmaya başladı! Bu kapsamda aylığını devlet bankasında tutanlara özel 20 bin 500 TL gibi bir ödeme miktarı söz konusu! Peki, ama nasıl? İşte SGK tarafından devreye sokulan bu ödemeye dair merak edilen sorular hakkındaki detayların tamamı!

EYT düzenlemesiyle birlikte çok sayıda vatandaş emekli olacak! Emekli olan vatandaşların maaşlarını alacakları bankalardan promosyon almaları da mümkün! Bu promosyon miktarı bankadan bankaya değişebiliyor. Burada kamu bankalarıyla özel bankalar arasında farklı uygulamalarla da bulunabiliyor. Bu durumdan kaynaklı olarak emekliklerin farklı miktarlarda promosyon ödemeleri alabilmelerinin de yolu açılıyor.

Özellikle son zamanlarda SGK aracılığıyla emekli maaşı alanlara kamu bankaların önemli bir miktarda promosyon ödemesi yaptıkları biliniyor. Bu durum elbette ki emeklilerin almış oldukları toplam maaş miktarı üzerinden şekilleniyor. Bu kapsamda kamu bankalarının farklı ödemeler yaptıklarını da biliyoruz. Özellikle bazı banklalar 20 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapabiliyor!

Ziraat Bankasının Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Kamu bankaları arasında en ön planda er almasıyla dikkatleri üzerine çeken Ziraat bankası; SGK emekli ödemeleri için 3 bin TL’den 5 bin TL’ye kadar farklı ödemeler yapıyor. Şayet maaşınız 3 bin TL altındaysa Ziraat Bankası size 3 bin TL promosyon ödemesi yapacaktır. Eğer maaşınız 7 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasındaysa bankadan tam 3 bin 500 TL promosyon ödemesi alabiliyorsunuz. Yine Ziraat Bankasına maaşınızı taşıdığınız zaman 10 bin TL üzerinde bir maaşınız varsa tam 5 bin TL miktarında bir promosyon ödemesi alabiliyorsunuz!

Halkbank’ın Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Halkbank ülkemizde önemli kamu bankaları arasında bulunuyor. Maaşınızı bu bankaya taşıdığınız zaman tam 5 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi alabiliyorsunuz. Üstelik bu bankaya maaşınızı taşıdığınız zaman tam 3 yıllık promosyon ödemesini de peşin olarak almanız mümkün oluyor!

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