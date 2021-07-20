Şarkıcı Gülden Eski Eşi Tarafından Tehdit Ediliyor!

Başarılı şarkıcı Gülden, eski eşi Ercan Mutlu'dan boşandığı gün itibariyle tehditler ile karşılaştığını açıkladı ve yapmış olduğu konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Eşi Ercan Mutlu'dan boşandığı an itibarıyla hakaretlere ve aşağılamalara maruz kaldığını açıklayan ünlü şarkıcı Gülden, adalete güvendiğini belirtti. İşte şarkıcı Gülden'in yapmış olduğu tehdit açıklamaları ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

Sevilen şarkıcı Gülden “Yandan Yandan” isimli seslendirmiş olduğu şarkısının klibini YouTube hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı. Üç buçuk sene önce yollarını ayırdığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kalan ünlü şarkıcı Gülden, yapmış olduğu açıklamalar ile sevenlerini endişelendirdi ve dikkatleri üzerine çekti. Eski eş Ercan Mutlu şarkıcı Gülden’in paylaşımın altına “Sana bu dünyayı dar edeceğim” şeklinde bir yorum yazdı ve tepki çekti.

Ercan Mutlu yapmış olduğu yorumlarda herkesin izlediği kadının kendisinin eski eşi olduğunu ve bugün kendisinin verdiği arabayı ve eve kullandığını, fakat kızına kendisine göstermediğini açıkladı. Eski eşi Gülden hakkında bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuş olduğu hakkında açıklamalara imzasını atan Mutlu, onu yaratmış olduğu gibi yok edeceğini de söyledi. Bugüne kadar iyi niyetli davrandığını ifade eden Mutlu, artık savaş zamanı şeklinde açıklamalar gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcıya tehditler savuran eski eş açıklamaları ile tepki çekti

Yaşanan korkunç olaylar ardından şarkıcı Gülden de Instagram hesabından bir video yayınladı ve boşandığı gün itibariyle hakaretlere ve aşağılamalara maruz kaldığını belirtti. Adalete güvendiğini söyleyen şarkıcı Gülden eski eşinin kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını ve alkol ile şiddet problemi olduğunu söyledi. Üç buçuk senedir tehdit edildiğini ifade eden ünlü şarkıcı, İlk başlarda bir kızları olduğu için sustuğunu, bir girişimde bulunmadığına fakat artık hakaret ile tehditlerin kızına da yapıldığı zaman daha fazla dayanamadığını söyledi.