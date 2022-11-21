Kasım ayının sonuna kadar hesabınıza 30.000 TL yatacak! Almak için yapmanız gereken çok basit!

Almak için yapmanız gereken çok basit! Kasım ayının sonuna kadar hesabınıza 30.000 TL yatacak! Eğer ki sizde 30.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisine başvurmak istiyorsanız ve uygun faiz oranlarından da yararlanmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası'na başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvurmak isteyen kişilerden belge istenmemektedir yalnızca TC kimlik numaralarınız yeterlidir.

Bankalar sizden hiçbir şekilde gelir belgenizi ya da farklı bir belge göstermenizi istemeyeceklerdir. Eğer kredi notu yeten ve başvurmak isteyen vatandaşlar Kasım ayının sonuna kadar 30.000 TL‘ye varan ihtiyaç kredisine sahip olabilirler.

Yapı Kredi Bankası'ndan İhtiyaç Kredisi

30.000 TL’ye varan ihityaç kredisi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası’na başvura bulunabilirler.

Vatandaşlar başvurularını ister bankada istersede Mobil Bankacılık yani online bir şekilde tamamlayabilirler. Başvurularının ardından sonuçları sadece birkaç dakika içinde belli olan bir kredidir. İhtiyaç kredisine başvurmak için gerekli olan tek şey TC kimlik numarasıdır.

haber24.com özel haber