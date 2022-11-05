Kasım Ayında Büyük İndirim! A101 Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?

Kasım ayı bereketi ile geldi. Türkiye’ nin en büyük zincir markerlerinde olan A101’ de, 10 Kasım 2022 tarihinde birçok üründe indirim yapıldı. İnsanlar aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin indirimde olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar…

Binlerce vatandaş A101 aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. 10 Kasım 2022 tarihinde A101’ de küçük ev aletleri, beyaz eşya, mobilya ve daha birçok üründeki indirimler alışveriş severler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin indirimde olduğu insanlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Kasım Ayında Büyük İndirim!

Hem küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizden kaynaklı hem de ülkemizde yaşanan ekonomik krizden dolayı piyasalarda yüksek fiyatların olduğunu görüyoruz. Yüksek enflasyon oranları ile bugün gıda, giyim, enerji ve daha birçok üründe zam haberleri ile karşılaşıyoruz. Dolayısı ile insanlar hangi üründe ne kadar indirim var yakından takip ediyor.

Yüksek enflasyon ile mücadele ABD, Avrupa, Çin ve dünyanın diğer birçok ülkesinde devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Bankalarının aldıkları kararlar önem arz ediyor. Her ülke bu konuda kendi politikasını üretim bu yönde adımlar atıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu bağlamda politika faizinde indirme giderken ABD, Avrupa Merkez Bankası ve diğer birçok ülke politika faizinde artışa gidiyor.

ABD geçtiğimiz hafta FED faiz kararını açıklaması ile piyasalarda hareketlilik yaşandı. ABD FED faiz kararında 75 baz puanlık artış yaptı. Ardından ABD’ de bu karara rağmen tarım dışı istihdam oranlarında ciddi artışların yaşandığı da açıklandı. Öte taraftan şunu vurgulamak önemli olacak Türkiye yıl sonuna kadar politika faizinde tek rakama düşmeyi hedeflemektedir. Dolayısı ile en sondaki 150 baz puanlık politika düşüşü ile de bu hedefe ulaşılacağı söylenebilir.

A101 Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?

Genel olarak küresel piyasalardaki durum ele alındı. Bu kapsamda yapılan indirimler yakından takip ediliyor. Türkiye’ nin en büyük market zincirlerinden olan A101’ de birçok farklı üründe indirim yapıldı. Alışveriş severler bu indirimleri yakından takip etmeye devam ediyor. hangi ürünlerde indirimler var araştırılmaya başlandı.

10 Kasım 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlere baktığımız zaman: tariş pekmez çeşitleri 25,95 TLİ öncü siyah zeytin 1000 gr 9,90 TL, kakaolu fındık kreması 32,50 TL, mozzerella peynir 19,95 TL, labne 26,50 TL, çokça bezelye 12,90 TL, galeta 11,95 TL, Türk kahvesi çeşitleri 24,95 TL, pınar lezzet keyfi sucuj 35,95 TL, dana füme 9,50 TL, vince çikolata çeşitleri 6,45 TL, bitter çikolata çeşitleri 8,95 TL, eti petibör bisküvi 15,95 TL, eti petibör kakaolu bisküvi 15,95 TL, kakao kremalı bisküvi 8,95 TL, ülker 9 kat tat kremalı gofret 2,95 TL, sefaköy fındıklı bisküvi 15,95 TL, albeni bar çikolata 14,95 TL, ülker caramele karamel dolgulu çikolata 7,45 TL, ülker çikolata çeşitleri 12,45 TL, TV koltuğu 4.990,00 TL, merdiven 299,95 TL, çift kişilik yorgan 239, 00 TL, silikon yastık 59,95 TL, çift kişilik sıvı geçirmez yastık alezi 129,00 TL, kadın sporcu büstiyeri 69,95 TL, kadın kapşonlu tam fermuarlı model sweetshirt 189,00 TL, bay polo yaka örgü sweetshirt 99,95 TL, kadın pijama takımı alt üst 169,00 TL, bay bisiklet yaka Selanik örgü sweetshirt 99,95 TL, kadın ip askılı atlet 29,95 TL ve kadın capri sporcu tayt 89,95 TL fiyatında olduğunu görüyoruz. Ayrıca katalogda daha birçok ürün de yer alıyor.