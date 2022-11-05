Hiç Geliri Olmayan Vatandaşlara 6 bankadan 100 Bin Lira Kredi Çekebilecek!

Geliri olmayan vatandaşlar kredi çekmek için kara kara düşünürken 6 banka vatandaşların imdadına yetişti.

Vatandaşların bankalardan kredi alabilmesi için bazı şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Bankalar, kredi ödemelerini düzenli olarak yapacağına emin olduğu kişilere kredi vermek ister ki bu kişiler genellikle düzenli bir gelire sahip olan kişilerdir. Bu vatandaşların düzenli geliri olduğunu kanıtlamasının tek yolu gelir belgesi göstermektir. Ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımızın ya geliri olmasına rağmen sunabileceği bir gelir belgesi yoktur ya da bir geliri olmadığı halde bankadan kredi çekmek zorundadır.

GELİR BELGESİ OLMADAN NASIL KREDİ ÇEKİLİR?

Ev hanımları, esnaflar ve bazı çalışan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kullanmak zorunda kalır. Bankalar, güven duyduğu kişilere kredi çekme imkanı tanır. Gelir belgesi de bankaların bu güvenini arttırmaya yarar. Gelir belgesi sunmadan bankaların kredi verme ihtimali oldukça azdır ancak gelir belgesi olmadan kredi veren bazı bankalar bulunmaktadır. Kimi bankalar ipotek sunarsanız, kefil bulursanız, ek gelir belgelerseniz, taahhütte bulunma sözü verirseniz gelir belgesiz kredi verirken kimi bankalar da herhangi ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmadan gelir belgesiz kredi veriyor.

ODEABANK GELİR BELGESİZ KREDİ

Gelir belgesi sunmadan kredi alma talebinde bulunabileceğiniz bankalardan biri de Odeabank’tır. Kredi notu riskli olmayan ve finansal işlemleri nedeniyle kara listeye düşmeyen vatandaşlar, Odeabank’tan 10.000 liraya kadar kredi başvurusunda bulunabilirler. Sadece kimlik belgenizle başvuru yapacağınız bu kredinin vade süresi ise 36 ay olarak belirlendi. Kredi başvurularının da şubelerden veya internet üzerinden yapılabileceği açıklandı.

GARANTİ BANKASI GELİR BELGESİZ KREDİ

Sicili temiz olan, kredi kartı borcu olmayan ve daha önce konut, ihtiyaç veya otomobil kredisi çekmeyen vatandaşlar Garanti Bankası’ndan, gelir belgesi göstermeden 100 bin liraya kadar kredi çekebiliyor. İlk Kredim adı verilen bu kampanyada son derece uygun faiz oranları ve 36 ay vade fırsatı sunuluyor.

AKBANK GELİR BELGESİZ KREDİ

Kredi notu iyi olan vatandaşları ödüllendirmeyi amaçlayan Akbank, bu kişilere 40 bin liraya varan limit ve düşük faiz oranı sunacak. Söz konusu kredinin geri ödemeleri 36 ayda olacak ve esnek ödeme imkanı tanınacak. Kredi başvuruları Akbank Direkt uygulamasından gerçekleştirilecek.

İNG BANK GELİR BELGESİZ KREDİ

Gelir belgesi sunmadan kredi çekmek isteyen vatandaşlara bir kampanya da İNG Bank’tan geldi. Oluşturduğu Mini Kredi kampanyası kapsamında 5000 liraya kadar kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere 36 aya varan vade seçenekleri sunulacak. Başvuru esnasında herhangi bir belge teslim edilmesi istenmeyecek. Başvurular online ortamda gerçekleştirilecek.

MEMUR, ÇİFTÇİ VE ESNAFA VERİLEN KREDİLER

Bazı bankalar memura, çiftçiye ve esnafa özel kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Yalnızca bu kişilere sunulan kredilerin faiz oranı oldukça düşüktür ve genellikle gelir belgesi teslim etmeden alınabilecek kredilerdir. Söz konusu kitleye özel kredi kampanyaları olan bankalardan biri Vakıfbank’tır. Gelir belgesi veya maaş bordrosu istemeyen banka arayan memurlar Vakıfbank’tan, tarım ve hayvancılık alanında kredi çekmek isteyen çiftçiler Ziraat Bankası’ndan kolaylıkla kredi alabilecekler. Esnaflar da Halkbank şubelerinden gelir belgesi göstermeden düşük faizli kredi çekebilecek.